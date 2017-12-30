Mısır'daki kilise saldırısına tepkiler

KAHİRE (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi arayarak, başkent Kahire'deki kilise saldırısına ilişkin başsağlığı dileklerini ilettiği bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sisi'yi telefonla arayan Trump, Kahire'nin güneyinde yer alan Hilvan'daki Mar Mina Kilisesi'ni hedef alan saldırıda hayatını kaybedenler için taziyede bulundu.

Ülkesinin terörle mücadelede Mısır'la dayanışma içinde olduğunu, desteklediğini ve yanında yer aldığını belirten Trump'ın ayrıca terörle mücadele ve terörün kökünü kazımak için uluslararası çabaların birleştirilmesinin gerekliliğine vurgu yaptığı kaydedildi.

Başkent Kahire'nin güneyinde yer alan Hilvan'daki bir kiliseye dün terör saldırısı düzenlenmişti.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hilvan'daki Mar Mina Kilisesi'ne düzenlenen terör saldırısında bir saldırganın yanı sıra 7'si Kıpti 9 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı" belirtilmişti.



Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.