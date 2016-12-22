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Mısır'daki OAPEC toplantısı

- Başkent Kahire'de düzenlenen yıllık toplantıya, Katar, Suudi Arabistan ve BAE Enerji ve Petrol bakanları katılmadı

Mısır'daki OAPEC toplantısı

KAHİRE (AA) - Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü'nün (OAPEC) yıllık toplantısı Mısır'ın başkenti Kahire'de yapıldı.

Toplantıda, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Enerji ve Petrol bakanlarının bulunmayışı dikkati çekti.

Örgüte Genel Sekreter seçmek için oylama yapılan toplantıda, Kuveytli Abbas en-Negi yeniden bu göreve getirildi.

Libya Petrol Kurumu Başkanı ve Petrol Bakanı Vekili Mustafa Sunullah ise Libya'nın adayı eski Petrol Bakanı Abdurrahman bin Bize'nin genel sekreter olarak seçilmeyişine tepki gösterdi ve toplantıdan ayrıldı.

Toplantıya başkanlık eden Kuveyt Petrol Bakanı İsam el-Merzuki, yaptığı konuşmada, petrol stoklarının artış göstermesi, küresel petrol arz fazlası, talebin azalması ve kaya petrolü üretiminin artmasının, petrol fiyatlarını olumsuz etkileyen 4 faktör olduğunu söyledi.

Bu 4 faktörün OPEC'i "petrol üretim seviyesinin günlük 1,2 milyon varil düşürülerek 32,5 milyon varil seviyesinde sabitlenmesi" yönünde karar almaya sevk ettiğini kaydeden Merzuki, petrol üretiminin karşı karşıya kaldığı sıkıntıların, istikrar, koordine, iş birliğinin artırılması ve herkesi korumak için çalışılmasının önemini teyit eder nitelikte olduğunu ifade etti.

Katar, Suudi Arabistan ve BAE'nin Enerji ve Petrol bakanlarının toplantıya katılmayışının nedenlerine ilişkin ise bilgi verilmedi.

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MısırOAPEC
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