Mısır'daki tren kazası

KAHİRE (AA) - Filistin, Ürdün , ABD ve İngiltere tren kazası nedeniyle Mısır'a taziyelerini sundu.

Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün Kralı 2. Abdullah tren kazasının ardından Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye taziye mesajı gönderdi.

ABD'nin Kahire Büyükelçiliğinden yayımlanan taziye mesajında da "Dualarımız tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralılar ile. Bu zorlu zamanlarında Mısır halkının yanındayız." ifadelerine yer verildi.

İngiltere'nin Kahire Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise kazada yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve tüm Mısır halkına başsağlığı dilendi.

Mısır'da Kahire-İskenderiyye seferini yapan trenin, İskenderiyye-Port Said trenine arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 36 kişinin yaşamını yitirdiği, 123'ünün yaralandığı bildirilmişti.