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Mısır'dan ABD'ye "yardımları dondurma" tepkisi

- Mısır Dışişleri Bakanlığı: "Ekonomik programla ilgili bazı yardımların azaltılması veya askeri yardımların dondurulması, iki ülke arasında onlarca yıldır devam eden stratejik ilişkiler açısından yanlış bir değerlendirmedir"

Mısır'dan ABD'ye

KAHİRE (AA) - Mısır Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin insan hakları ve demokrasi alanında ilerleme sağlanamadığı gerekçesiyle "Mısır'a yapacağı yardımların bir kısmını iptal etme bir kısmını ise dondurma planını "yanlış bir değerlendirme" şeklinde nitelendirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, "Ekonomik programla ilgili bazı yardımların azaltılması veya askeri yardımların dondurulması, iki ülke arasında onlarca yıldır devam eden stratejik ilişkiler açısından yanlış bir değerlendirmedir." ifadelerine yer verildi.

ABD yönetimi tarafından Mısır halkının karşı karşıya kaldığı güvenlik ve ekonomi ile ilgili sorunların iyi anlaşılmadığı vurgulanan açıklamada, "Tasarının hayata geçirilmesi Mısır-ABD ortak çıkarlarını olumsuz etkileyebilir." denildi.

Reuters'ın Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı dünkü haberine göre, ABD insan hakları ve demokrasi alanında ilerleme sağlanamadığı gerekçesiyle, Mısır’a yapacağı yardımların 95,7 milyon dolarını ödememe, 195 milyon dolarını da ertelemeyi tasarlıyor.

Mısır ile İsrail arasında 1979 yılında yapılan Camp David Barış Antlaşması gereği, ABD Mısır’a 1,3’ü askeri olmak üzere yıllık toplam 1,5 milyar dolar yardımda bulunuyor.

Öte yandan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri’nin, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner’in de aralarında bulunduğu ABD heyeti ile bugün yapacağı görüşmeyi iptal ettiği açıklandı.

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