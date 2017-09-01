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Mısır'dan İngiltere'ye uçuşlardaki elektronik cihaz yasağı kaldırıldı

KAHİRE (AA) - Mısır’dan İngiltere’ye giden uçaklarda kabin içinde dizüstü bilgisayar ve elektronik cihaz yasağının kaldırıldığı bildirildi. Mısır Havayollarından yapılan yazılı açıklamada, Kahire Havalimanı'ndan İngiltere’nin...

Mısır'dan İngiltere'ye uçuşlardaki elektronik cihaz yasağı kaldırıldı

KAHİRE (AA) - Mısır’dan İngiltere’ye giden uçaklarda kabin içinde dizüstü bilgisayar ve elektronik cihaz yasağının kaldırıldığı bildirildi.

Mısır Havayollarından yapılan yazılı açıklamada, Kahire Havalimanı'ndan İngiltere’nin başkenti Londra’ya yapılacak uçuşlarda dizüstü bilgisayar ve diğer elektronik cihazlara getirilen yasağın kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, yeni uygulamanın Mısır Havayollarına uygulanan güvenlik önlemlerinin İngiltere ulaşım güvenliğine uygun olduğunun kesinleşmesinin ardından cuma gününden itibaren yürürlüğe gireceği ifade edildi.

Türkiye dahil 6 ülkeden İngiltere'ye doğrudan yapılan uçuşlarda yolcuların bazı elektronik cihazları kabine alması mart ayında yasaklanmıştı.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden 28 Temmuz'da yapılan açıklamaya göre, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından İngiltere'ye yapılan seferlerde uygulanan "laptop yasağı"nın kaldırıldığı bildirilmişti.



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Anahtar Kelimeler:
IngiltereElektronik CihazMısır
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