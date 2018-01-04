Mısır'dan Knesset'in Kudüs kararına tepki

KAHİRE (AA) - Mısır yönetimi, İsrail parlamentosunda (Knesset) işgal altındaki Doğu Kudüs dahil kutsal şehrin herhangi bir kısmından çekilmeyi onaylamak için parlamentoda en az üçte iki çoğunluk aranması şartına ilişkin alınan kararın uluslararası meşruiyete aykırı olduğunu belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd, Mısır haber ajansı MENA'da yer alan açıklamasında, "Söz konusu kanun, Kudüs'ün işgal altında olduğunu ve kentteki mevcut statünün değiştirilemeyeceğini kabul eden uluslararası kanunlara ve meşruiyete aykırıdır." ifadesini kullandı.

Ebu Zeyd, İsrail'in kararının, barış süreci ve Filistin meselesinin adil çözümü için engel oluşturduğunu dile getirdi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ten çekilmeyi onaylamak için en az üçte iki çoğunluk aranması şartını getiren yasa, İsrail parlamentosu Knesset'te önceki gün kabul edilmişti. Buna göre 120 sandalyeli parlamentoda işgal altındaki Doğu Kudüs dahil kutsal şehrin herhangi bir kısmından çekilmeyi onaylamak için en az 80 oy gerekecek. Knesset'te daha önce bu yönde bir karar alabilmek için salt çoğunluk yeterliydi.