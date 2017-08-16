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Mısır'dan Süveyş Kanalı transit geçiş ücretinde indirim

KAHİRE (AA) - Mısır hükümetinin Süveyş Kanalı transit geçiş ücretlerinde yüzde 3 ila 50 oranında indirim yapmayı kararlaştırdığı belirtildi. Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Muhab Memiş, basına yaptığı açıklamada, yük gemilerinde...

Mısır'dan Süveyş Kanalı transit geçiş ücretinde indirim

KAHİRE (AA) - Mısır hükümetinin Süveyş Kanalı transit geçiş ücretlerinde yüzde 3 ila 50 oranında indirim yapmayı kararlaştırdığı belirtildi.

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Muhab Memiş, basına yaptığı açıklamada, yük gemilerinde uygulanacak indirimin ekim ayından itibaren geçerli olacağını ve uygulamanın kanaldan geçiş yapan diğer gemilere verilen hizmetleri olumsuz etkilemeyeceğini söyledi.

Yeni uygulamada indirim oranı geminin taşıdığı konteyner sayısına göre belirlenecek.

Buna göre yaklaşık 200 konteyner taşıyan gemilere yüzde 3, 500'den fazla konteyner taşıyanlara yüzde 8 indirim yapılacak. 3333 konteyner ve daha üstünde yük taşıyan gemiler için ise indirim oranının yüzde 50 olacağı kaydedildi.

Mısır'ın Süveyş Kanalı gelirlerinde son yıllarda düşüş gözleniyor. Kanaldan 2015 yılında 5,175 milyar dolar gelir sağlanırken, 2016 yılında yüzde 3,2 düşüşle 5,005 milyar dolar gelir elde edildiği açıklanmıştı.

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IndirimSüveyş KanalıTransit
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