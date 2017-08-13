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Mısır'dan uluslararası petrol arama ihalesi

KAHİRE (AA) - Mısır Ulusal Petrol Şirketi, Doğu Çölü'nde Süveyş Kanalı kıyısındaki iki bölgede petrol arama ve üretme anlaşması için uluslararası ihale açtı.Şirketin ihaleye ilişkin açıklaması, Mısır'ın yarı resmi gazetesi...

Mısır'dan uluslararası petrol arama ihalesi

KAHİRE (AA) - Mısır Ulusal Petrol Şirketi, Doğu Çölü'nde Süveyş Kanalı kıyısındaki iki bölgede petrol arama ve üretme anlaşması için uluslararası ihale açtı.

Şirketin ihaleye ilişkin açıklaması, Mısır'ın yarı resmi gazetesi Ahram'da yayımlandı.

Açıklamada, ihalenin, Vadi Dara bölgesinde 50, Ra's Garib bölgesinde 20 kilometrekarelik bir alanı kapsadığı ve son başvuru tarihinin 28 Aralık 2017 olduğu kaydedildi.

Mısır Petrol Bakanı Tarık el-Molla, daha önce yaptığı açıklamada, Mısır'ın 3-4 yıl içinde petrol projeleri için 30 milyar dolarlık yatırım hazırlığında olduğunu ifade etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
MısırPETROLSüveyş Kanalı
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