Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam İspanya Rosneft Avukat Metin Uracin
Yanal, Kocaman'a karşı üstün
Yanal, Kocaman'a karşı üstün
“Marmara'nın incisi“ Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Enerjisini güneşten alıyor
Enerjisini güneşten alıyor
FIFA yılın adaylarını açıkladı
FIFA yılın adaylarını açıkladı
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi

Mısır'dan yardım kafilesine engel

- Mısır makamları, Refah Sınır Kapısı açık olduğu sırada Cezayirli bir insani yardım kafilesinin Gazze'ye girişine izin vermedi

Mısır'dan yardım kafilesine engel

GAZZE (AA) - Mısır makamlarının Refah Sınır Kapısı açık olduğu sırada Cezayirli bir insani yardım kafilesinin Gazze'ye girişine izin vermediği bildirildi.

Filistin Ablukayı Kırma ve Yeniden İmar için Ulusal Hareket Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, Mısır makamlarının tıbbi yardım taşıyan Cezayirli kafilenin Gazze'ye girişine engel olduğu belirtildi.

Söz konusu kafilenin, daha önce Mısır makamlarından her türlü izni aldığına dikkat çekilen açıklamada, "Kafilenin Gazze'ye sokulmaması son derece üzücü. Aramızda son zamanlarda oluşan olumlu atmosfer ile uyuşmuyor." denildi.

Yardım kafilesinin, geri dönüş yolunda olduğu aktarılan açıklamada, "Kafilede ilaç ve Gazze'deki hastanelerin zaruri ihtiyacı olan malzemeler bulunuyordu. Refah Sınır Kapısı açıldığında içeri girmesi bekleniyordu ama olmadı." ifadelerine yer verildi.

Mısır makamları, pazartesi günü insani durumlar için dört günlüğüne Refah'ı açmış, bugün tekrar kapatmıştı.

Mısır yönetimi, 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından kapattığı Refah Sınır Kapısı'nı zaman zaman kısa süreliğine açıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FilistinGazzeIsrail
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5