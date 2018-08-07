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Mısır'ın dış borcu 88,2 milyar dolara yükseldi

KAHİRE (AA) - Mısır'ın dış borcu, bu yılın ilk çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 19,3 artışla 88,2 milyar dolara yükseldi. Mısır Merkez Bankası'nın aylık istatistik raporuna göre, ülkede kamu borcunun GSYH'ye...

Mısır'ın dış borcu 88,2 milyar dolara yükseldi

KAHİRE (AA) - Mısır'ın dış borcu, bu yılın ilk çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 19,3 artışla 88,2 milyar dolara yükseldi.

Mısır Merkez Bankası'nın aylık istatistik raporuna göre, ülkede kamu borcunun GSYH'ye oranı, mart sonu itibarıyla yüzde 123,6 düzeyine çıktı. Söz konusu oran, geçen yılın aynı döneminde yüzde 120,1 düzeyinde bulunuyordu.

Mart 2017'de 172,6 milyar dolar olan kamu iç borcu, bu yılın aynı döneminde 198,6 milyar dolar düzeyine ulaştı.

Mart 2017'de yüzde 31,5 olan dış borcun GSYH'ye oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 36,8'e çıkarken, ülkenin dış borcu da bu yılın ilk çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 19,3 artarak 88,2 milyar dolara yükseldi.

Rapora göre, geçen yılın mart ayında kişi başına düşen dış borç 705 dolar olurken, 2018'in ilk çeyreğinde bu rakam 841 dolar oldu.

Mısır, son yıllarda uluslararası ve bölgesel kurumların yanı sıra piyasalardan da borçlanmayı artırdı.

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