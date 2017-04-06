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Mısır'ın Gazze sınırındaki tünelleri yıkması

- Mısır Silahlı Kuvvetleri, Gazze sınırında büyük bir tüneli yıktığını duyurdu

Mısır'ın Gazze sınırındaki tünelleri yıkması

KAHİRE (AA) - Mısır Silahlı Kuvvetleri'nin "Gazze'nin can damarı" olarak nitelendirilen tünellerden birini daha yıktığı bildirildi.

Mısır Silahlı Kuvvetleri resmi sözcüsü Tamir er-Rifai bugün yaptığı yazılı açıklamada, Gazze-Mısır sınırındaki en büyük yeraltı tünelinin tespit edildiği ve yıkıldığını belirtti.

3 Temmuz 2013'teki darbe ile iktidara gelen askeri yönetim, Filistinlilerin adeta "can damarı" olarak gördüğü tünellerin büyük kısmını yıkmıştı.

Kahire yönetimi daha sonra Gazze sınırına büyük borular döşeyerek tünellere deniz suyu pompalamıştı.

- 11 silahlı unsur yakalandı

Öte yandan Rifai, Kuzey Sina vilayetindeki silahlı unsurlara yönelik operasyonlarda 11 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Rifai, operasyonlar sırasında bomba düzenekleri ve saldırı için hazırlanmış bir bomba yüklü aracın da ele geçirildiği ve imha edildiğini kaydetti.

Mısır güvenlik güçleri Sina Yarımadası'nda 2014 yılından bu yana DEAŞ'a bağlı, "Sina Vilayeti" ve "Ecnad Mısır" gibi silahlı gruplara operasyonlar düzenliyor.

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Anahtar Kelimeler:
GazzeMısırSınırıTüneller
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