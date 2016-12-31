Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki olaylar

KAHİRE (AA) - Mısır'ın Kuzey Sina vilayetinde zırhlı polis aracına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu biri rütbeli, 2 polisin öldüğü bildirildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, zırhlı polis aracına kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce yerleştirilen patlayıcı, aracın uluslararası Ariş-Kantara kara yolundan geçtiği sırasında infilak ettirildi. Olayda biri rütbeli 2 polis hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı.

Hayatını kaybedenler ile yaralının, El-Ariş Askeri Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Saldırının sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı.



