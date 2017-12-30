Mısır'ın Türkiye'ye ihracatı arttı

KAHİRE (AA) - Mısır'ın 2017 yılının ilk 10 ayında Türkiye'ye yaptığı ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,2 arttığı bildirildi.

Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ocak 2017'den Kasım 2017'ye kadar olan dönemde Türkiye'ye yapılan ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,2 artarak 1 milyar 657 milyon dolara ulaştığı, bu rakamın 2016'da 1 milyar 149 milyon dolar olduğu belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Sanayi ve Ticaret Bakan Vekili ve Ticari Temsil Birimi Başkanı Ahmed Anter, Mısır için önemli pazarlardan biri olan Türkiye ile ihracat oranlarını daha da yükseltmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Türkiye'ye kot, polyester, propen, üre gübresi gibi malzemeler ihraç edildiği, Türkiye'den ise inşaat malzemesi, bazı kimyasallar, gübre, hazır giyim, mühendislik eşyaları gibi ürünler ithal edildiği aktarıldı.

Mısır'da demokratik seçimlerle iş başına gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 3 Temmuz 2013'teki askeri darbeyle devrilmesinin ardından iki ülke arasında siyasi kriz yaşanmıştı.

Askeri darbeden dört yıl sonra ilk Türk-Mısır İş Forumu, geçen ocak ayında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla Kahire'de düzenlenmişti. Kasım ayı sonunda da Türkiye'de Türk ve Mısırlı iş adamlarının katılımıyla Türk-Mısır İş Forumu düzenlenmiş, forum kapsamında yaklaşık 51 milyon dolar değerinde anlaşmalar imzalanmıştı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, 24 Aralık'ta yaptığı açıklamada ülkesinin iç işlerine müdahale edilmemesi ilkesine bağlı kalarak Türkiye'yle her türlü gerginliğin aşılması konusunda istekli olduklarını belirtmişti.

Şukri, Mısır'ın yarı resmi gazetesi "Ahbar el-Yevm"de yayımlanan açıklamasında, iki ülke arasındaki ilişkilerin normale dönmesine ilişkin temennisini dile getirerek "Şüphesiz Türk ve Mısır halklarını birbirine bağlayan çok şey var. İki halk arasında güçlü ilişkiler, akrabalıklar ve ortak miras söz konusu. Dolayısıyla ilişkilerin normale dönmesini umuyoruz. Mısır buna her zaman açıktır." ifadelerini kullanmıştı.