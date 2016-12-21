Mısırlı askerler Filistinli balıkçıyı yaraladı

GAZZE (AA) - Gazze Şeridi açıklarında, Mısır askerlerinin ateş açması sonucu bir Filistinli balıkçının yaralandığı bildirildi.
Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli balıkçı Ahmed Ebu Muhsin’in (26) Gazze’nin güneyindeki Refah kenti açıklarında balık avladığı sırada Mısırlı askerlerin açtığı ateş sonucu göğsünden yaralandığını belirtti.
Ayyaş, hastaneye kaldırılan Ebu Muhsin'in hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi.
Olayla ilgili Mısır yetkililerden henüz açıklama yapılmadı.