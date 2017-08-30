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Mistura, Mısırlı Bakan Şükri ile telefonda görüştü

KAHİRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri'nin telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre,...

Mistura, Mısırlı Bakan Şükri ile telefonda görüştü

KAHİRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri'nin telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şükri'yi arayan Mistura, Suriye kriziyle ilgili son gelişmeler ve İsviçre'nin Cenevre kentinde Suriye konulu görüşmelerin yeni turunu düzenleme çabaları hakkında bilgi verdi.

Suriye muhalefetini birleştirme konusunda BM'nin çabalarına değinen Mistura, Mısır'ın dönem başkanı olduğu BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yarın brifing verme isteğiyle ilgili de fikir alışverişinde bulundu.

Mısır'ın, Suriyeli taraflar arasında görüşmeler için BM'nin üstlendiği rolü desteklediğini belirten Şükri ise "ciddi, organize edilmiş ve açık hedefleri olan" görüşmelerin başlatılması amacıyla uluslararası ve bölgesel çabaların koordine edilmesinin önemini vurguladı.

BM'nin temel karar alma organı olan 15 üyeli BMGK'nin 10 geçici üyesinden biri olan ve ağustos ayı dönem başkanlığını yürüten Mısır'ın görev süresi 31 Aralık 2017'de sona erecek.

Cenevre'deki 7. tur Suriye görüşmeleri geçen ay düzenlenmişti. Mistura, Cenevre'deki yeni tur görüşmeleri gelecek ay yapmayı planladıklarını, "ciddi görüşmelerin" ise ekim ayında gerçekleştirileceğini açıklamıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Samih ŞükriStaffan De MisturaSuriye
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