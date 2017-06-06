Misvak Etiyopyalı Hristiyanların da ekmek kapısı

ADDİS ABABA (AA) - TUFAN AKTAŞ - Müslümanların dişlerini temizlemek için sıklıkla tercih ettiği misvak, Etiyopya'daki Hristiyan gençlerin ekmek kapılarından biri.

Diş temizliğinde tercih edilen doğal yöntemlerden misvak, dünyanın her yerinde olduğu gibi Etiyopyalı Müslümanlar da büyük rağbet gösteriyor.

Başkent Addis Ababa'daki büyük caddelerde ve cami önlerinde, omuzlarına geçirdikleri seyyar tahtalarda taşıdıkları misvakları satmaya çalışan bu gençler, ramazan ayında satışların arttığını belirtiyor.

Seyyar tablasında sergilediği farklı türdeki misvaklara alıcı arayan 17 yaşındaki Asnake Tekle, AA muhabirine, geçinmek için bu işi yaptığını, kazandığı parayla ailesine destek olduğunu anlattı.

Sıklıkla Ambassador bölgesinde dolaştığını dile getiren Tekle, "Bu işi seviyorum. Hristiyan'ım. Genellikle cami kenarlarında satış yapmaya çalışıyorum." dedi.

- Ramazanda satışlar artıyor

Başka bir satıcı Chilo Getner (18) da misvak çubuklarının fiyatının 1 ila 5 birr arasında değiştiğini belirterek, bu işten her gün yaklaşık 100 birr (15 lira) kazandığını söyledi.

Getner, ramazanda diğer aylara kıyasla daha çok satış yaptığını ifade etti.

Şehrin en büyük camilerinden Büyük Enver Camisi'nin önünde namazdan çıkanlara misvak satmaya çalışan 14 yaşındaki Nathnael Yohannes de ekmeğini bu işten çıkaranlardan.

Cami avlusundaki kalabalığın içinde sessizce müşterilerini bekleyen Yohannes, müşteri çok olduğu için özellikle cami çevrelerini seçtiğini dile getirdi.

Gençler sattıkları misvakları, misvak ağaçlarını büyük cadde kenarlarında kurdukları küçük barakalarda keserek paketleyen üreticilerden satın alıyor.

Binlerce yıldır diş temizliğinde kullanılan misvak, salvadora persica (misvak ağacı) ağacından elde ediliyor.

Dünya genelinde misvak kullanımının en yoğun olduğu yerlerin başında ise Müslüman nüfusun yaşadığı bölgeler geliyor.