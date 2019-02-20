Mitsubishi Electric yeni ürünlerini ISE Fuarı’nda tanıttı

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, kontrol odaları için son teknoloji video wall ve ekran sistemlerini ISE Fuarı’nda tanıttı.



Şirket açıklamasına göre, görsel veri sistemleri alanındaki deneyimi ışığında inovatif ürünler geliştiren Mitsubishi Electric, Amsterdam’daki ISE 2019 Fuarı’nda yeni profesyonel LCD ekran eklenen genişletilmiş profesyonel ekran serisi 4Diamond Grid'i tanıttı. Markanın en yeni DLP ve LED kontrol odası çözümleri de fuarda sergilendi.



Kontrol odası uygulamaları için özel olarak tasarlanan ve direkt görüş imkanı sunan LED ekranı geliştiren ilk şirket olma özelliğini taşıyan Mitsubishi Electric, ISE 2019’da ikinci modeli olan 1.25 mm VS-12NP180’in lansmanını gerçekleştirdi. Bu yeni modelin, üstün yüksek çözünürlük performansı ve birçok ileri özelliği sayesinde zorlu kontrol odası uygulamaları için öne çıkan bir seçenek olması hedefleniyor.





- Çalışma ömrü 100 bin saate çıkarıldı





Açıklamaya göre, dünya genelinde çok sayıda kontrol odası için tercih edilen Mitsubishi Electric, kontrol odası ekranlarında güvenilirlik kadar uzun ömür ve uygun maliyetin de önemli olduğu bilinciyle hareket ediyor. Çalışmalarını bu kapsamda geliştiren marka, en popüler modellerinden biri olan 60HS12 Slimcube’un 7/24 esasıyla bakım gerektirmeyen çalışma ömrünü 100 bin saate çıkardı.



Standart bir kontrol odası olmadığına, her bir projenin benzersiz ve özel zorluklar barındırdığına inanan marka, sistem entegratörlerine bu zorlukların üstesinden gelecek araçlar sunmak amacıyla da 4Diamong Grid serisini yedi yeni LCD ekranla genişletti. Bu yeni seri, uygun maliyetli ve çok amaçlı çözümlerle genişletilen üstün kaliteli kontrol odası ekran sistemlerini içeriyor.





- 15 yıl boyunca 7/24 aralıksız çalışan küpler





Mitsubishi Electric’in fuarda sergilediği bir başka üstün teknoloji ürünü WE120 DLP “video wall” küpleri ise 130 bin saat çalışma ömrüne sahip oluşuyla öne çıkıyor. Marka bu sayede rutin bakım işlemi gerektirmeden 15 yıl boyunca 7/24 aralıksız çalışan projektörler sunuyor.



Şimdiye dek dünya genelinde 89 binin üzerinde "DLP cube" kurulumu yapan marka, iç güvenlikten toplu taşımaya kadar dünyanın en kritik uygulamaları için özel sistemler geliştiriyor.

