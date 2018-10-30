Mitsubishi Electric'ten havalimanları için güvenli uçuş teknolojisi

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, "Terminal Doppler Lidar Sistemi" adı verilen inovatif sistemi, yıl içinde Antalya Havalimanı'na teslim etmeyi planlıyor.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, "Terminal Doppler Lidar Sistemi" ile uçak ve uçuş trafiğinin güvenliğini artırıyor.

Uçak ve uçuş güvenliğini artırmak amacıyla 2015 yılından bu yana havalimanları için geliştirdiği özel teknoloji ile dikkati çeken Mitsubishi Electric, "Terminal Doppler Lidar Sistemi" adı verilen inovatif sistemi 2018 yılı içinde Antalya Havalimanı'na da teslim etmeyi planlıyor.

Özellikle denize yakın büyük havalimanları için kritik önem taşıyan "Terminal Doppler Lidar Sistemi", havalimanlarında rüzgar değişiminden kaynaklanan hava yolu kazalarının daha etkin bir biçimde önlenebilmesi için geleneksel sistemlerden farklı olarak yalnızca yağış sırasında değil, açık havalar da dahil tüm hava koşullarında tespit yapabiliyor.



"Terminal Doppler Lidar Sistemi", lazer ışınları yayarak havada bulunan toz ve diğer partiküllerin geri saçtığı ışığı tespit ediyor. Böylelikle sistem, geri saçılan ışığın doppler frekans değişiminden yararlanarak görüş hattındaki rüzgar hızının ölçülmesine olanak sağlıyor.

Mitsubishi Electric’in görüş hattı rüzgar hızının gözlem aralığını 20 kilometrenin üzerine çıkarmak için geliştirdiği düzlemsel dalga kılavuzu yükseltici, sivil havacılık operasyonlarının ve yönetmeliklerinin uluslararası normlara uygunluğundan sorumlu olan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO) standartlarına ve tavsiyelerine uygun olma özelliği ile de öne çıkıyor.





- Avrupa'ya ilk "Terminal Doppler Lidar Sistem" teslimatı





İnovatif sistemini Antalya Havalimanı'na teslim etmeye hazırlanan Mitsubishi Electric, Fransa’nın en yoğun ikinci uluslararası havalimanı olan Nice Cote d'Azur Havalimanı'nda kullanılmak üzere Fransa’nın ulusal meteoroloji servisi Meteo-France'a Terminal Doppler Lidar Sistemi temin etmek için de sözleşme imzaladı.

Bu siparişle birlikte Avrupa’ya ilk "Terminal Doppler Lidar" teslimatını gerçekleştirecek olan Mitsubishi Electric, hava radar ve lidar sistemleri faaliyetlerini büyüterek Mart 2021'e kadar küresel piyasalarda 2,5 milyar yen net satış hedefine ulaşmayı amaçlıyor. Mitsubishi Electric’in temin ettiği beş "Terminal Doppler Lidar Sistemi", halen Tokyo (Japonya), Narita (Japonya) ve Hong Kong (Çin) uluslararası havalimanlarında kullanılıyor.

Nice Cote d’Azur Havalimanı’na yapılacak kurulum öncesinde, 2018 yılında Antalya Havalimanı’nın yanı sıra Çin’in Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı’na da teslimat gerçekleştirilmesi hedefleniyor.