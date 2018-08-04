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Mitsubishi L200, yılın 7 ayında en çok satılan pick-up oldu

- Temsa Motorlu Araçlar tarafından Türkiye’de satışa sunulan Mitsubishi L200, ocak-temmuz döneminde 2 bin 114 adet ile tüm pick-up satışlarında yüzde 23,6 pay aldı

Mitsubishi L200, yılın 7 ayında en çok satılan pick-up oldu

İSTANBUL (AA) - Temsa Motorlu Araçlar tarafından Türkiye’de satışa sunulan Mitsubishi L200, ocak-temmuz döneminde 2 bin 114 adet ile tüm pick-up satışlarında yüzde 23,6 pay aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından açıklanan rakamlara bakıldığında Mitsubishi L200, 2018'in 7 ayında pick-up kategorisinde en çok satılan araç oldu. ODD rakamlarına göre, ocak-temmuz döneminde Mitsubishi L200, toplam 2 bin 114 adet ile pick-up segmentinde yüzde 23,6 pazar payıyla liderliği elde etti.

Mitsubishi Motors’un 70 yıllık pick-up ve 4x4 teknolojisi ile tasarlanan ve yüksek donanım seviyesine sahip olan Mitsubishi L200, ekonomik yakıt tüketimi ve kolay manevra kabiliyetiyle kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor.

Pick-up’ın sağlamlığının ve dayanıklılığının yanı sıra sınıfında öncü konfor ve güvenlik özelliklerine sahip olan Mitsubishi L200, RISE gövde yapısı, darbe emici şasisi ve yeni süspansiyon sistemi sayesinde her türlü yol koşulunda rahatlıkla yol alıyor.

Mitsubishi L200’lerin 6 farklı donanım versiyonu bulunuyor. Temsa Motorlu Araçlar, pick-up kategorisindeki güçlü oyuncusu L200 ile rekabetçi pozisyonunu artırarak sürdürüyor.

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