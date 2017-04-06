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MİT'ten 'Adil Öksüz' ve 'ByLock' açıklaması

MİT Müsteşarlığından yapılan yazılı açıklamada, "Adil Öksüz, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terör örgütü içerisindeki kaynağı olmamıştır ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na çalışmamıştır." denildi.

MİT'ten 'Adil Öksüz' ve 'ByLock' açıklaması

ANKARA (AA) - MİT Müsteşarlığından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde ana muhalefet partisi tarafından gündeme getirilen ve teşkilatı hedef alan birtakım iddiaların, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimini sulandırma çabalarıyla örtüştüğünün görüldüğü bildirildi.

MİT'in, yabancı güçler ve terör örgütlerince uygulanan bu tür psikolojik harp odaklı iddiaları muhatap almadığı vurgulanan açıklamada, "Buna karşın, tarihin kaydettiği bu olağanüstü günlerde, bu iddiaların ana muhalefet partisi tarafından da gündeme getirilmesi, cevap verme zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adil Öksüz, Milli İstihbarat Teşkilatının terör örgütü içerisindeki kaynağı olmamıştır ve Milli İstihbarat Teşkilatına çalışmamıştır. Adil Öksüz'ün nasıl serbest kaldığı konusu yargının işi olup, ilgili makamlar tarafından gerekli soruşturma ve takibat yapılmaktadır. ByLock programının çözülmesi, FETÖ/PDY’nin çökertilmesinde, ilişki ağının deşifre edilmesinde ve mensuplarının devletten ayıklanmasında kullanılan önemli kaynaklardan biridir. İstihbari çalışmalar neticesinde elde edilen ByLock'a ilişkin tespitler, Mayıs 2016 tarihinden itibaren çalışmaya konu ham verilerle birlikte adli makamlar, güvenlik birimleri ve diğer ilgili makamlarla eş zamanlı olarak paylaşılmıştır.

Bu itibarla, FETÖ/PDY örgütü tarafından dile getirilen mesnetsiz iddiaların, ana muhalefet partisi tarafından da dillendirilmesi, FETÖ/PDY mücadelesine olumlu bir katkı sağlamadığı gibi milli güvenliğimize de zarar vermektedir."

Muhabir: Barış Gündoğan

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Adil ÖksüzByLockMİT MüsteşarlığıTürkiye
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