MİT'ten Başbakanlığa Sarraf'ın suç işlediğine dair rapor sunulmamış

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "MİT'in, 2013 yılında Rıza Sarraf hakkında Başbakan'ı bilgilendirdiği" iddiasıyla ilgili, Sarraf'ın 2014 yılında Kılıçdaroğlu hakkında açtığı davaya bakan mahkemeye MİT'ten gönderilen "Başbakanlık makamına sunulan Rıza Sarraf'ın suç işlediğine dair tespitleri içeren bir raporun bulunmadığı" yazısı yeniden gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu'nun dün Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen "Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması"nda yaptığı konuşmanın bir bölümünde, ''Erdoğan'ın başbakan olduğu 18 Nisan 2013'te, MİT'in bilgi notu hazırlayarak 'Sarraf'ın sahtekarlığı' konusunda bilgilendirme yaptığını'' iddia etmesi, MİT'in bu konuda daha önce bir mahkemeye gönderdiği yazıyı yeniden gündeme taşıdı.

Rıza Sarraf'ın 2014 yılında Kılıçdaroğlu hakkında ''hakaret" ve ''iftira'' iddiasıyla açtığı tazminat davasına bakan İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi, Sarraf'la ilgili Başbakanlık'a sunulan bir rapor olup olmadığının MİT'e sorulmasına karar vermişti. Talep üzerine MİT'in mahkemeye gönderdiği yazı, 10 Mart 2015 tarihinde yapılan duruşmada okunmuştu.

MİT'in cevap yazısında, ''Rıza Sarraf'ın suç işlediğine dair tespitleri havi teşkilat tarafından hazırlanarak Başbakanlık makamına sunulan bir raporun bulunmadığı'' belirtilmişti. Söz konusu duruşmada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de hazır bulunmuştu.

Muhabir: Muhammed Enes Can,Murat Kaya