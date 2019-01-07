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MKEK enflasyonla mücadele için indirime gitti

- Kurum, milli ve yerli üretim tabanca fişeklerinin fiyatında yaklaşık yüzde 7,5 indirim yaptı

MKEK enflasyonla mücadele için indirime gitti
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ANKARA (AA) - Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), milli ve yerli üretim tabanca fişeklerinin fiyatında yaklaşık yüzde 7,5 indirime gitti.

Kurumdan yapılan açıklamada, Türkiye'nin 2019-2021 yıllarını kapsayan, ekonomide iş planını ortaya koyan Yeni Ekonomi Programı’nda, temel politikaların kurgulandığı alanların başında enflasyonla mücadelenin geldiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu zorlu süreçte savunma sanayisinin göz bebeği olan kurumumuz da vatandaşlarımızın yanında olmaktan memnuniyet duymaktadır. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın başlattığı Enflasyonla Topyekun Mücadele Kampanyası'nı sonuna kadar desteklemek amacıyla milli ve yerli üretim tabanca fişeklerinin sivil piyasa fiyatlarında bugünden itibaren yaklaşık yüzde 7,5 indirim yapılmıştır. Ülkemize hayırlı olmasını dileriz."

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