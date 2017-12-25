Mlli Eğitim Bakanı Yılmaz Sudan'daki Türkiye Maarif okullarını ziyaret etti

HAERTUM (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sudan'da Fethullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) devralınan okullarda okuyan öğrencilere işaret ederek, "Türkiye Maarif Vakfı (TMV) ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak bize teslim edilen bu güzel evlatlarımıza 21. yüzyılın hak ettiği eğitimin en iyisini vermek için gece gündüz çalışacağız." dedi.

Sudan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, başkent Hartum'daki Sudan Maarif Vakfı Okulu'nu ziyaret etti.

Yılmaz, ziyareti nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, FETÖ'den devralınan okullar konusunda Sudanlı yetkililerin kendilerine gösterdiği güveni boşa çıkarmayacaklarını ifade etti.

Türkiye ile Sudan arasında dostluk ve kardeşliğe dayalı ikili ilişkilerin, diğer ülkelere örnek olacak şekilde güçlendirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ve TMV yöneticileri olarak çok çaba sarf etmeleri gerektiğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"TMV ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak bize teslim edilen bu güzel evlatlarımıza 21. yüzyılın hak ettiği eğitimin en iyisini vermek için gece gündüz çalışacağız. Bunun için yapmamız gereken çok daha fazla çalışmak. Öğretmenlerimiz çok daha fazla çalışacak. Yöneticilerimiz çok çalışacak ki Türkiye ile Sudan arasındaki dostluğu kardeşliği daha çok güçlendirelim. Böylece diğer ülkelere örnek hale gelsin."

Türkiye ve Sudan'ın el ele kardeşçe medeniyet yolunda yürüyerek kendi evlatlarına daha aydınlık bir gelecek tesis edeceğini söyleyen Yılmaz, "Bundan hiç şüphemiz yok. Hayırlı uğurlu olsun diyorum." diye konuştu.

Sudan'ın başkenti Hartum'daki TMV Okulu'nda düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'ın yanı sıra Sudan Eğitim Bakanı Asya Muhammed İdris, Hartum Eğitim Bakanı Dr. Farah Mustafa, Darfur Bölgesi Eğitim Bakanı Hasan Hamis Cerru, İlköğretim Okulları Müdürü Bedriye Muhammed, Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebu Tayyib Muhammed, Güney Darfur Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdürü El-Hadi Abdurrahman Ebker Abdullah ile TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, TMV Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Ayşen Gürcan ve TMV Yönetim Kurulu Üyesi Büyükelçi Hasan Yavuz, öğrenciler, çok sayıda veli ve diğer Sudanlılar katıldı.

Program sonunda TMV Okulu lise birinci sınıf öğrencisi Huda Rahhal, çizdiği "Kudüs'ü özledim" isimli tabloyu Yılmaz'a hediye etti.











