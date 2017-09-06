İSTANBUL (AA) - Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) tarafından ikinci kez düzenlenen MMG Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi ve Sergisi başladı. Etkinlik kapsamında kendi alanında öne çıkan isimler gençlerle Türkiye’de Ar-Ge ve inovasyonun gelişmesi konusundaki görüşlerini paylaşacak.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, milli ve yerli İHA’ların (İnsansız Hava Araçları) tasarımcısı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve diğer ilgililer katıldı.

Çok sayıda üniversite öğrencisi ve girişimcinin yanı sıra iş dünyası paydaşlarının yerini aldığı etkinlik MMG Başkanı Osman Balta'nın açılış konuşmasıyla başladı.





- "Gençlerin katkılarına sonuna kadar açığız"





Zirvenin açılış konuşmacılarından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, bakanlık olarak inovasyonu özümseme konusunda öncü olduklarını ifade ederek, "Ülkenin gurur duyacağı stratejik hedeflere ulaşmak için yöntemimizi belirliyoruz, ardından hedefe dönük çalışmaları sonuna kadar ilerletiyoruz." diye konuştu.

Bakanlık olarak dış dünyada tartışılan fikirleri duyarak üzerinde kafa yorduklarını ifade eden Dönmez, "Maalesef içeride genelde kısır tartışmalar duyuyoruz ama dış dünyada konuşulan zamanın ruhuna uygun fikirlere odaklanmak durumundayız. Bu noktada gençlerin katkılarına sonuna kadar açığız, bunu da özellikle belirtmek istiyorum" dedi.

Toplantıya, Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Dış Ekonomik İlişkiler Başkanı (DEİK) Ömer Cihad Vardan ve çok sayıda bürokrat ve kurum yetkilisi de katıldı.

Yarın da devam edecek zirve kapsamında Türkiye'nin 2023 hedefleri için odaklanılan Ar-Ge iştahını paylaşan pek çok kurum ve kuruluşun standları da ziyaretçileri ağırlıyor.