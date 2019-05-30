Mobil fotoğrafçılığın yeni temsilcisi Huawei P30 Lite

İSTANBUL (AA) - Çinli teknoloji devi Huawei, yeni modeli P30 Lite ile kullanıcılarına mobil fotoğrafçılık meraklılarına üstün bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre yapay zeka algoritmaları ile güçlendirilen Huawei P30 Lite modeli gezginler, evcil hayvan severler, mimari meraklıları gibi fotoğraf çekmeyi seven herkes için ideal bir akıllı telefon olma özelliği taşıyacak.

Açıklamada yer verilen bilgilere göre P30 Lite modeli, geniş açılı, birincil ve ikincil merceklerden oluşan üçlü arka kameraya sahip. Model, kullanıcılarına 48MP + 8MP ultra geniş açı kamerasıyla, alan derinliğini algılamada ve kayıpsız yakınlaştırmada başarılı sonuçlar verecek. P30 Lite, ayrıca sahip olduğu arka kamera sistemiyle her türlü açıyı yakalamaya ve arkadan aydınlatmalı sistemiyle düşük ışık koşullarında bile ışığın mükemmel yakalanmasını sağlayacak. HUAWEI P30 Lite, ultra geniş açılı lensi entegre eden sektördeki ilk cep telefonlarından biri olma özelliğine sahip. 8MP kameraya takılan 120 derecelik ultra geniş açılı lens ile bu üçlü kamera, kullanıcıların iki kat daha geniş görmelerini ve dünyanın daha fazlasını yakalamalarını sağlayacak.

Huawei P30 Lite fotoğraflarda standart 78 derecelik geniş açı lenslerden yaklaşık 2,4 kat daha fazla içerik yakalayabilecek. Model ayrıca 16 kat daha yavaş bir hızda gösteren 480 fps süper yavaşlatma özelliğine sahip bulunuyor. Bu özellik, kullanıcıların dikkatinden kaçabilecek olan güzel anların da keşfedilmesine olanak tanıyacak.

Ayrıca Huawei P30 Lite’ın profesyonel kamera özellikleri sayesinde kullanıcılar çektikleri fotoğrafları hemen duvarlarına asabilecek.

























