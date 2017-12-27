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Mobil Gençlik Merkezi 15 bin gence ulaştı

- Batman Gençlik Merkezince yürütülen "Mobil Gençlik Merkezi" projesi kapsamında 15 bin çocuk ve genç sportif faaliyetlerde bulundu - Batman Valisi Deniz: - "Şu ana kadar 15 bin gencimize, çocuğumuza ulaştılar. Bu sayı hızla artacak"

Mobil Gençlik Merkezi 15 bin gence ulaştı

BATMAN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Batman Gençlik Merkezi tarafından yürütülen "Mobil Gençlik Merkezi" projesi kapsamında 15 bin çocuk ve genç sportif faaliyetlerde bulundu.

Mobil Gençlik Merkezi gönüllüleri, Hasankeyf ilçesinde öğrencilere yönelik olarak ebru sanatı, basketbol, mini golf, satranç, boks, dart, sokak tenisi, voleybol, badminton, halat çekme ve yüz boyama etkinlikleri gerçekleştirdi.

Hasankeyf İmam Hatip Ortaokulu'ndaki etkinlikleri izleyen Batman Valisi Ahmet Deniz, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezlerinin çok güzel hizmetler sunduğunu söyledi.

Deniz, "Mobil hizmeti ile arkadaşlarımız köylere çıkıyorlar, başka ilçelere gidiyorlar. Orada bu hizmeti sunuyorlar. Şu ana kadar 15 bin gencimize, çocuğumuza ulaştılar. Bu sayı hızla artacak. Sportif ve kültürel etkinliği çocuklarımızın ayaklarına kadar götürmüş oluyoruz." dedi.

Batman Gençlik Merkezi Müdürü Musab Baran da il genelinde birçok noktaya gittiklerini belirterek, "Şu ana kadar yaklaşık 15 bin gencimize ulaşmış bulunmaktayız. Yeni yılda daha fazla gence ulaşmayı, daha fazla mahalle ve köye gitmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Derya Mahmutoğlu da çok güzel vakit geçirdiklerini belirterek, ilgililere teşekkür etti.

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