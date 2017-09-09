Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam ambulans helikopter bahar yorgunluğu
Bodrum caz yaptı
Bodrum caz yaptı
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
THY'de hedef 500 uçak
THY'de hedef 500 uçak
TEMA bir halk hareketidir
TEMA bir halk hareketidir
13 ayın en yükseğine çıktı
13 ayın en yükseğine çıktı

"Mobil Kapadokya tırı" İstanbulluların ziyaretine açıldı

İSTANBUL (AA) - Nevşehir Valiliği, Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından Kapadokya'nın tanıtımı amacıyla oluşturulan "Mobil Kapadokya tırı", Kadıköy Caddebostan Sahili'nde İstanbulluların ziyaretine açıldı.Nevşehir'den başlayarak sırasıyla...

İSTANBUL (AA) - Nevşehir Valiliği, Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından Kapadokya'nın tanıtımı amacıyla oluşturulan "Mobil Kapadokya tırı", Kadıköy Caddebostan Sahili'nde İstanbulluların ziyaretine açıldı.

Nevşehir'den başlayarak sırasıyla Adana, Mersin, Antalya, Bodrum, İzmir ve Bursa'da ziyarete açılan "Mobil Kapadokya tırı", İstanbul Anadolu Yakası Caddebostan Sahili'nde ziyaretçilerini bekliyor.

Konuya ilişkin AA muhabirine bilgi veren organizasyon sorumlusu Ali Tınaz, amaçlarının "Nevşehir ve Kapadokya'nın tarihi ve turistik yerlerini, kültürünü tanıtmak" olduğunu söyledi.

Tınaz, ziyaret ettikleri her ilde, Kapadokya'yı ziyaret edemeyen vatandaşlara Kapadokya'nın güzelliklerini aktaran VR gözlükleriyle (sanal güzellik gözlüğü) bir balon turu yaptırdıklarını ifade etti.

Tınaz, ayrıca ziyaret ettikleri her ilde bilgi yarışması düzenledikleri ve ilk 3 sıraya giren yarışmacılara Nevşehir'i 2 gün 2 gece ücretsiz tatil yapma imkanı sunduklarını belirtti.

Mobil Kapadokya tırı ziyaretçilerine Türkçe ve İngilizce basılmış bilgilendirme kitapçıklarının yanı sıra çeşitli hediyeler de verildi.

Çömlek ustası Ahmet Ahmet Nihat Togay da, tır içerisinde ziyaretçilere çömlek yapmanın incelikleri uygulamalı olarak gösterirken, isteyen ziyaretçilerle birlikte çömlek yaptı.

İki gün Bostancı Sahili'nde ziyaretçilere açık olan tır daha sonra, Ankara, Samsun, Trabzon, Erzurum ve Sivas ziyaretleri gerçekleştirecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Caddebostan SahiliMobil Kapadokya Tırı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5