"Mobil Kapadokya tırı" İstanbulluların ziyaretine açıldı

İSTANBUL (AA) - Nevşehir Valiliği, Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından Kapadokya'nın tanıtımı amacıyla oluşturulan "Mobil Kapadokya tırı", Kadıköy Caddebostan Sahili'nde İstanbulluların ziyaretine açıldı.

Nevşehir'den başlayarak sırasıyla Adana, Mersin, Antalya, Bodrum, İzmir ve Bursa'da ziyarete açılan "Mobil Kapadokya tırı", İstanbul Anadolu Yakası Caddebostan Sahili'nde ziyaretçilerini bekliyor.

Konuya ilişkin AA muhabirine bilgi veren organizasyon sorumlusu Ali Tınaz, amaçlarının "Nevşehir ve Kapadokya'nın tarihi ve turistik yerlerini, kültürünü tanıtmak" olduğunu söyledi.

Tınaz, ziyaret ettikleri her ilde, Kapadokya'yı ziyaret edemeyen vatandaşlara Kapadokya'nın güzelliklerini aktaran VR gözlükleriyle (sanal güzellik gözlüğü) bir balon turu yaptırdıklarını ifade etti.

Tınaz, ayrıca ziyaret ettikleri her ilde bilgi yarışması düzenledikleri ve ilk 3 sıraya giren yarışmacılara Nevşehir'i 2 gün 2 gece ücretsiz tatil yapma imkanı sunduklarını belirtti.

Mobil Kapadokya tırı ziyaretçilerine Türkçe ve İngilizce basılmış bilgilendirme kitapçıklarının yanı sıra çeşitli hediyeler de verildi.

Çömlek ustası Ahmet Ahmet Nihat Togay da, tır içerisinde ziyaretçilere çömlek yapmanın incelikleri uygulamalı olarak gösterirken, isteyen ziyaretçilerle birlikte çömlek yaptı.

İki gün Bostancı Sahili'nde ziyaretçilere açık olan tır daha sonra, Ankara, Samsun, Trabzon, Erzurum ve Sivas ziyaretleri gerçekleştirecek.