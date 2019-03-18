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Mobil ulaşım uygulaması Lyft borsaya açılıyor

- Lyft, teknoloji hisseleri borsası NASDAQ'ta satışa çıkarılacak hisseler için bugünden itibaren ön talep toplamaya başladı - Şirket, halka arz edilecek 30 milyon 700 bin hisseden 2 milyar dolardan fazla gelir elde etmeyi amaçlıyor

Mobil ulaşım uygulaması Lyft borsaya açılıyor
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NEW YORK (AA) - ABD'li mobil ulaşım uygulaması şirketi Lyft halka açılıyor.

Lyft'ten yapılan açıklamada şirketin teknoloji hisseleri borası NASDAQ'ta satışa çıkaracağı 30 milyon 700 bin hisse için bugünden itibaren ön talep toplamaya başlayacağı bildirildi.

Şirket yetkilileri hisse başına 62 ila 64 dolar arasında fiyata ulaşması beklenen hisselerden 2 milyar dolardan fazla gelir elde etmeyi planladıklarını belirtti.

Halka arz nedeniyle şirket ilk kez bilançosunu kamuoyuna açıkladı. Açıklamada şirketin 2018'de 2,2 milyar dolar gelirle, 2017'deki 1,1 milyar dolar gelirini ikiye katladığı ifade edildi. Buna karşılık şirketin 2018 yılı 911 milyar dolardı.

Şirketin 2012 yılındaki kuruluşundan bu yana bu yana 3 milyar dolar gideri olduğu, buna karşılık 5 milyar dolar yatırım sermayesi topladığı kaydedildi.

Lyft, rakibi Uber'in şirket yöneticilerinin kadın çalışanlara ve bazı şoförlerin kadın müşterilere yönelik cinsel tacize müsamaha gösterdiğine yönelik iddialar nedeniyle eleştirilere maruz kaldığı dönemde pazar payını arttırdı.

Şirketin ABD'deki pazar payı 2016 Aralık'ta yüzde 22 iken, Aralık 2018 yüzde 39'e yükseldi.

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