Mobilyacılardan Suriye'deki savaş mağdurlarına yardım

BURSA (AA) - "Mobilyanın başkenti" olarak nitelendirilen Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir grup mobilyacı ve iş adamı, Suriye'ye giderek savaş mağduru ailelere yardımda bulundu.



Bursa İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği İnegöl Şubesi'nin organizasyonuyla bir grup mobilyacı ve iş adamı Suriye'ye gitti.



İş adamları ilk olarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin bulunduğu Kilis bölgesindeki Babusselam Kampı'nı ziyaret etti.



Burada ailelere yardımda bulunan heyet, daha sonra Azez, Kelcibrin ve El Bab yerleşim yerlerine giderek Uluslararası Şam Üniversitesi'ni ziyaret etti. Heyet ayrıca Mukaveme, Reyyan ve Siccu kamplarına da ziyarette bulundu.

İş adamları, ziyaretlerde ihtiyaç sahibi ailelere maddi destekte bulundu.

- "İnsanları yardım etmeye devam ediyoruz"

Bursa İHH İnsani Yardım Derneği İnegöl Şube Başkanı İlhan Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İnegöl olarak 8 yıldır bölgedeki mültecilere, mazlumlara yardım götürdüklerini söyledi.



Tatlı, 10 kişilik iş adamı heyetiyle Suriye'deki kamplara 2 günlük ziyarette bulunduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Çadır kentleri, yetimleri, yetimhaneleri ziyaret ettik. Orada yapılan organizasyonlarda müşahedede bulunduk ve çocuklara yardımlar yaptık. Çocukları sevindirdik. Suriye bölgesinde yaptığımız ziyaretlerde hem maddi destekte bulunduk hem de çocuk bezi, oyuncak, yiyecek, içecek, giyim gibi çeşitli yardımlar götürdük. Çadır kentlerde yaşayan, kışın donan, yazın yanan mazlumların bizden yardım beklentisi var. İnsanları yardım etmeye devam ediyoruz."

- "Suriye'de yaşam şartları çok zor"

İş adamları adına açıklama yapan Musa Şeşka ise Suriye'ye yaptıkları ziyaretlerde insanların gerçekten yardıma muhtaç olduğunu gördükleri belirtti.

Şeşka, buradaki kamplarda insanların 5 metrekarelik bezlerden yapılma çadırlarda yaşamlarını sürdüğünü dile getirerek, "Açlık ve sefalet diz boyu. İnsanlar giyecek, yiyecek ve içecek bulmakta zorlanıyor. Yetim çocukların durumları zaten içler acısı. Biz İnegöllü iş adamları olarak elimizden gelen yardımı yapmaya çalıştık. İnşallah bu yardımların devamı da gelecek. Buradan ülkemizdeki tüm insanlara seslenmek istiyorum. Suriye'de yaşam şartları çok zor. Herkes elinden geldiği kadar yardım etmeye çalışsın." ifadelerini kullandı.







