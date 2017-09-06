Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Hakkari cityscape Veeam Çubuk Van EDAŞ
Temkinli olmalıız
Temkinli olmalıız
Şifrenizi değiştirin önerisi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Cilvegözü Kapısı açıldı
Cilvegözü Kapısı açıldı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Rus turistler Aspendos'a koştu
Rus turistler Aspendos'a koştu

Moda evleri aşırı zayıf mankenleri podyuma çıkarmayacak

ANKARA (AA) - Dünyaca ünlü moda evleri, artık aşırı zayıf mankenleri podyuma çıkarmayacak. BBC'nin haberine göre, Christian Dior ve Gucci dahil birçok ünlü markayı piyasaya süren moda evleri Louis Vuitton Moet Hennesy (LVMH) ve Kering, kiloları...

Moda evleri aşırı zayıf mankenleri podyuma çıkarmayacak

ANKARA (AA) - Dünyaca ünlü moda evleri, artık aşırı zayıf mankenleri podyuma çıkarmayacak.

BBC'nin haberine göre, Christian Dior ve Gucci dahil birçok ünlü markayı piyasaya süren moda evleri Louis Vuitton Moet Hennesy (LVMH) ve Kering, kiloları normalin çok altındaki mankenlerin insanlarda yeme bozukluğunu teşvik ettiğine yönelik eleştirilerin ardından defilelerinde aşırı zayıf mankenlere yer vermeme kararı aldı.

Moda evleri, podyuma çıkarılacak mankenlerde, kadınlar için en az 34, erkekler için de en az 44 beden olma şartı koştu.

LVMH ayrıca, bundan sonra defilelerde yetişkinler için tasarlanan ürünlerinin 16 yaşından küçük mankenler tarafından tanıtılmayacağını açıkladı.

Fransız moda evleri LVMH ve Kering'in bünyesinde Givenchy, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Marc Jacobs, Thomas Pink, Fendi ve Stella McCartney markaları bulunuyor.

Fransa'da çok zayıf mankenlerin sektörde çalışmasını yasaklayan kanun mayıs ayında yürürlüğe girmişti.

Kanunu ihlal eden markaların işverenlerine 6 aya kadar hapis ve şirketlerine 308 bin Türk lirasına tekabül eden para cezası verilmesi öngörülüyor. Aynı zamanda işe alınacak mankenlerden geçerli sağlık raporu istenmesi gerekiyor.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Aşırı Zayıf MankenChristian Dior Ve Gucci
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5