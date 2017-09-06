Moda evleri aşırı zayıf mankenleri podyuma çıkarmayacak

ANKARA (AA) - Dünyaca ünlü moda evleri, artık aşırı zayıf mankenleri podyuma çıkarmayacak.

BBC'nin haberine göre, Christian Dior ve Gucci dahil birçok ünlü markayı piyasaya süren moda evleri Louis Vuitton Moet Hennesy (LVMH) ve Kering, kiloları normalin çok altındaki mankenlerin insanlarda yeme bozukluğunu teşvik ettiğine yönelik eleştirilerin ardından defilelerinde aşırı zayıf mankenlere yer vermeme kararı aldı.

Moda evleri, podyuma çıkarılacak mankenlerde, kadınlar için en az 34, erkekler için de en az 44 beden olma şartı koştu.

LVMH ayrıca, bundan sonra defilelerde yetişkinler için tasarlanan ürünlerinin 16 yaşından küçük mankenler tarafından tanıtılmayacağını açıkladı.

Fransız moda evleri LVMH ve Kering'in bünyesinde Givenchy, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Marc Jacobs, Thomas Pink, Fendi ve Stella McCartney markaları bulunuyor.

Fransa'da çok zayıf mankenlerin sektörde çalışmasını yasaklayan kanun mayıs ayında yürürlüğe girmişti.

Kanunu ihlal eden markaların işverenlerine 6 aya kadar hapis ve şirketlerine 308 bin Türk lirasına tekabül eden para cezası verilmesi öngörülüyor. Aynı zamanda işe alınacak mankenlerden geçerli sağlık raporu istenmesi gerekiyor.



