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Modacı Barbaros Şansal Türkiye'ye getirildi

- Sınır dışı edilen Şansal'a, geldiği uçaktaki ve havalimanındaki vatandaşlar yoğun tepki gösterdi

Modacı Barbaros Şansal Türkiye'ye getirildi

İSTANBUL (AA) - Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle KKTC'den sınır dışı edilen modacı Barbaros Şansal, İstanbul'a getirildi.

Sosyal medya hesabından Türkiye'ye hakaret ettiği görüntülerin yayınlanması üzerine KKTC'den sınır dışı edilen Şansal'ın da bulunduğu Lefkoşa-İstanbul seferini yapan THY uçağı, Atatürk Havalimanı'na indi.

Polisler tarafından uçak altından alınan Şansal, burada kendisine tepki gösteren bazı vatandaşlar tarafından darbedilmek istendi. Bu kişilere engel olabilmek için yoğun çaba harcayan polisler, Şansal'ı, polis aracına bindirerek havalimanından ayrıldı.

Şansal'a yolculuk sırasında uçaktaki vatandaşların da tepki gösterdiği öğrenildi.

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