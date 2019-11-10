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Modanisa’dan 11 TL Fırsatı!

Bir alışveriş platformu olarak 850’den fazla üretici, marka ve tasarımcıyı uluslararası pazar ile buluşturan Modanisa.com’da hergün yenilenen ürünler, 1 alana 1 bedava kampanyasıyla devam ediyor.

Modanisa’dan 11 TL Fırsatı!
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Bir alışveriş platformu olarak 850’den fazla üretici, marka ve tasarımcıyı uluslararası pazar ile buluşturan Modanisa.com’da her gün yenilenen sezon ürünleri, Kasım ayı boyunca cazip fiyatlarla sunulacak.

Geçen yıla oranla 2 kattan daha fazla ürünü, 5 kıtada 140’a yakın ülkede Modanisa kadınlarına ulaştırmayı hedefleyen Modanisa.com’un, bu sene 4 gün sürecek kampanyasında 10 milyonu aşkın ziyaretçi beklentisi var.

Kasım ayı boyunca sürecek kampanya şöleninde birbirinden avantajlı fırsatlar sunacak olan Modanisa.com ilk olarak 8 Kasım’a kadar süren “Her gün saat 11:11’de 11 TL” kampanyası ile dikkat çekmişti. Şimdi ise 8-9-10-11 Kasım tarihleri için 4 gün sürecek “1 Alana 1 Bedava” kampanyasıyla yükselişe geçmeyi hedefliyor. Binlerce farklı ürün içinden sepetine iki ürün atan tüm müşteriler 2. ürünü bedava alacak.

Sizler de kasım ayı boyunca gerçekleşen kampanya şöleni ayrıcalığını yakalamak istiyorsanız 7/24 alıverişin keyfini yaşayacağınız modanisa.com’da bu coşkuyu doyasıya yaşayabilirsiniz.

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