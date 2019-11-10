Modanisa’dan 11 TL Fırsatı!

Bir alışveriş platformu olarak 850’den fazla üretici, marka ve tasarımcıyı uluslararası pazar ile buluşturan Modanisa.com’da her gün yenilenen sezon ürünleri, Kasım ayı boyunca cazip fiyatlarla sunulacak.

Geçen yıla oranla 2 kattan daha fazla ürünü, 5 kıtada 140’a yakın ülkede Modanisa kadınlarına ulaştırmayı hedefleyen Modanisa.com’un, bu sene 4 gün sürecek kampanyasında 10 milyonu aşkın ziyaretçi beklentisi var.

Kasım ayı boyunca sürecek kampanya şöleninde birbirinden avantajlı fırsatlar sunacak olan Modanisa.com ilk olarak 8 Kasım’a kadar süren “Her gün saat 11:11’de 11 TL” kampanyası ile dikkat çekmişti. Şimdi ise 8-9-10-11 Kasım tarihleri için 4 gün sürecek “1 Alana 1 Bedava” kampanyasıyla yükselişe geçmeyi hedefliyor. Binlerce farklı ürün içinden sepetine iki ürün atan tüm müşteriler 2. ürünü bedava alacak.

Sizler de kasım ayı boyunca gerçekleşen kampanya şöleni ayrıcalığını yakalamak istiyorsanız 7/24 alıverişin keyfini yaşayacağınız modanisa.com’da bu coşkuyu doyasıya yaşayabilirsiniz.