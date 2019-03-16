Modern Eğitim Koleji TÜBİTAK Yarışması'nda bölge finalinde

İSTANBUL (AA) - Modern Eğitim Koleji Ortaokul öğrencileri, 17 proje ile katıldıkları TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda 7 proje ile Marmara Avrupa Bölge Finallerine kalarak önemli bir başarıya imza attı.

Modern Eğitim Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Modern Eğitim Koleji Ortaokul öğrencileri 17 proje ile katıldıkları yarışmaya 7 proje ile Marmara Avrupa Bölge Finallerine kaldı.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından ortaokul öğrenimine devam eden öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında araştırma yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmaya Modern Eğitim Koleji Ortaokul öğrencileri 17 proje ile katılarak 7 proje ile Avrupa Yakası Bölge Finallerinde yarışmaya hak kazandı. 100 projenin finale kaldığı yarışmada 4 dalda 7 projelerinin kabul edildiği Modern Eğitim Koleji dikkati çekti.

Modern Eğitim Koleji Marmara Avrupa Bölge Finallerinde yarışacak öğrenci ve öğretmenleri şöyle:

"Teknolojik tasarım dalında Ali Arda Çoban ve Ali Kadruş, Proje Danışmanı Ümran Solcan, teknolojik tasarım dalında Ali Furkan Pekdemir ve Ömer Turhan, Proje Danışmanı İslam Karaman, Türkçe dalında Betül Eriş, Proje Danışmanı Beyza Korkmaz, Türkçe Dalında Şamil Selim Memiş ve Ahmet Cevdet, Proje Danışmanı Zafer Türkmen, biyoloji dalında Hayati Mungan ve Bekir Güzel, Proje Danışmanı Zafer Türkmen, coğrafya dalında Elif Sena Türkmen ve Mürüvet Miray Aydın, Proje Danışmanı Zafer Türkmen, coğrafya dalında Yavuz Selim Turan, Proje Danışmanı Zafer Türkmen."

Türkiye ve KKTC’de öğrenim gören tüm ortaokul öğrencilerinin katılabildiği yarışmada öğrenciler biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, tarih, teknolojik tasarım, Türkçe ve yazılım alanlarında hazırladıkları özgün projeler ile katıldı.

Öğrenciler 25-28 Mart'ta İTÜ Maslak'ta projelerini sunarak Türkiye Finalleri'nde yer almaya çalışacak. Bölge ve final yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ve danışman öğretmenleri para ödülü ile ödüllendirilecek.