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Modifiye araç tutkunları Kütahya'da buluştu

- Kütahya'da düzenlenen etkinliğe, 30 ilden modifiye tutkunları 400 araçla katıldı

Modifiye araç tutkunları Kütahya'da buluştu

KÜTAHYA (AA) - Türkiye'nin çeşitli illerinden modifiye araç tutkunları, Kütahya'da buluştu.

Kütahya Belediyesi fuar alanında düzenlenen "6. Modifiye Otomobil ve Modifiye Etkinliği", yoğun ilgi gördü. Katılımcılar, burada modifiye araçlarını tanıtıp, bilgi paylaşımında bulundu.

Etkinlik kapsamında, "desibel", "basıklık" ve "en güzel modifiye araç" kategorilerinde yarışlar da yapıldı.

Organizasyon firması yetkililerinden Bahadır Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğe İstanbul, Mersin, Bursa, Gaziantep, Aydın ve Uşak'ın da aralarında bulunduğu 30 ilden modifiye tutkunlarının 400 araçla katıldığını söyledi.

Etkinliğe her geçen yıl ilginin arttığını belirten Çelik, düzenledikleri yarışmalar sonunda dereceye giren araç sahiplerine çeşitli hediyeler takdim ettiklerini bildirdi.

Eskişehir'den Auto Show 26 Otomobil Sporları ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hasan Akbaş ise etkinliğe 12 araçla katıldıklarını söyledi.

Bu tür etkinliklerin Eskişehir'de de düzenlendiğini anlatan Çelik, "Kütahya'daki etkinlikte bulunmak istedik. Modifiye tutkunları olarak bu tür araçların trafikte olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu araçlar trafiğe güzellik katıyor. Bunu insanlarımıza anlatmak üzere buradayız." ifadelerini kullandı.

Antalya'dan gelen Mehmet Kırbaş, "Antalya'da modifiye ve oto aksesuarı işi yapıyorum. Bu işi sevdiğim için yol uzun olsa da Kütahya'ya geldim. Organizasyon çok güzel ve keyifli. Fırsat buldukça bu tür organizasyonlara katılıyorum." diye konuştu.

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EtkinlikKütahyaModifiye
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