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Mogadişu'daki Türk askeri eğitim merkezi ilk mezunlarını verdi

Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, "Askeri alan da dahil olmak üzere her alanda verdikleri destekten ötürü Türk hükümeti ve halkına teşekkür ediyorum". dedi.

Mogadişu'daki Türk askeri eğitim merkezi ilk mezunlarını verdi

SOMALİ (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Türk askeri eğitim merkezi ilk mezunlarını verdi.

Merkezde gerçekleştirilen törene Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, hükümet yetkilileri, Somalili ve Türk komutanlar ile Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar katıldı.

Somali Cumhurbaşkanı Fermacu törende yaptığı konuşmada, "Askeri alan da dahil olmak üzere her alanda verdikleri destekten ötürü Türk hükümeti ve halkına teşekkür ediyorum." dedi.

Merkezden mezun olan 150 subayın Somali ordusu için "zafer" anlamı taşıdığını, iki ülke arasındaki güçlü ilişkileri yansıttığını belirten Fermacu, mezunlara seslenerek, vatanın ile halkın sahada ve terörle mücadelede onlardan beklentileri olduğunu söyledi.

Fermacu, "Ulusal ideolojiyle silahlanmış bir ordu ile dikteyi reddederek ve çıkarlarımızı tanımlayarak dünyadaki rolümüzü geri kazanmak için saflarımızı birleştirme vakti gelmiştir." diye konuştu.

Somali Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdiveli Jama Gorod, da Türk askeri eğitim merkezinin güçlü ordu eğitimi için önemli bir rol oynadığını, mezunların, ülkeyi teröristlere karşı savunmak için sarfedilen güvenlik çabalarına katılacağını kaydetti.

Gorod, Türkiye'nin güvenilir bir ortak olduğunu ve başta askeri alan olmak üzere Türkiye'den süreklilik arz eden bir destek gördüklerini ifade etti.

Türk askeri eğitim merkezi Başkanı Yasin Kalın, mezun olan subaylara, içtenlikle çalışmaları, ülke güvenliğine yönelik tehditlere karşı savunma oluşturarak Somalililere hizmet etmeleri çağrısında bulundu.

Kalın, merkezin daha çok mezun vermeyi planladığını aktardı.

Somali ordusunu eğitmek üzere kurulan Türk askeri eğitim merkezi eylül ayında açılmıştı.

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DünyaMezunSomali'Türk Askeri Eğitim Merkezi
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