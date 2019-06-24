Moğolistan ile ilişkilerin 50. yılı

ANKARA (AA) - Türkiye ile Moğolistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yılı dolayısıyla PTT AŞ tarafından hazırlanan anma pulu ve ilk gün zarfının satışına başlandı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 2019'un iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yılı olması anısına "Türkiye Cumhuriyeti ve Moğolistan Arasında Diplomatik İlişkilerin 50. Yıldönümü" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı bugün tedavüle sunuldu.

Anma pulu ve söz konusu pula ait ilk gün zarfının PTT iş yerlerinde, kurumun www.filateli.gov.tr internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satışına başlandı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte "Kızılay PTT Merkez Müdürlüğü İzmir 2 Cd. No:40 Kızılay Çankaya/ANKARA" adresinde "Türkiye Cumhuriyeti ve Moğolistan Arasında Diplomatik İlişkilerin 50. Yıldönümü 24.06.2019 ANKARA" ibareli ilk gün damgası da kullandırılmaya başlandı.

Türkiye ile Moğolistan arasındaki diplomatik ilişkiler 24 Haziran 1969 tarihinde başlarken, 1990'lı yıllardan itibaren gelişen temaslar 1996'da Ulanbator'da Türkiye Büyükelçiliğinin,1997'de de Ankara'da Moğolistan Büyükelçiliğinin açılmalarıyla hız kazandı.

Moğolistan, tarihte bilinen en eski Türk yazıtı olan Orhun abidelerine ev sahipliği yapıyor. Bu bağlamda Türkiye, kökleri asırlar öncesine dayanan Türk-Moğol ilişkilerine özel önem veriyor. Moğolistan da aynı anlayışı benimserken, 2011'de kabul ettiği Dış Politika Konsepti'nde ABD, AB, Japonya, Güney Kore ve Hindistan'ın yanı sıra Türkiye'yi "üçüncü komşu" olarak belirledi.