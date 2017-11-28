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Moğolistan Ulusal Televizyonu heyetinden AA'ya ziyaret

ANKARA (AA) - Moğolistan Ulusal Televizyonu (MNB) Genel Direktörü Gandiimaa Rentsendorj başkanlığındaki heyet, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nu ziyaret etti.Heyeti makamında ağırlayan...

Moğolistan Ulusal Televizyonu heyetinden AA'ya ziyaret

ANKARA (AA) - Moğolistan Ulusal Televizyonu (MNB) Genel Direktörü Gandiimaa Rentsendorj başkanlığındaki heyet, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nu ziyaret etti.

Heyeti makamında ağırlayan Mutanoğlu, daha sonra Moğol konuklara AA Genel Müdürlük binasını gezdirdi.

Metin Mutanoğlu, iki kurum arasındaki iş birliğinin ele alındığı görüşmenin ardından, heyete çini tabaktan oluşan hediye setini sundu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) düzenlediği "Türkiye Yeniden: Mezun Buluşması" kapsamında Türkiye'ye gelen Rentsendorj ise 2000 yılında Gazi Üniversitesinden mezun olduğunu belirtti.

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AAMetin MutanoğluMoğolistanYTB
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