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Moğolistan'da başbakana istifa çağrısı

ULANBATUR (AA) - Moğolistan'ın iktidar partisinden bir grup milletvekili, görevini kötüye kullanmakla suçladıkları Moğolistan Başbakanı Jargaltulga Erdenebat'ı istifaya çağırdı.Moğolistan Halk Partisinden (MPP) 30 parlamenter, yaptıkları...

Moğolistan'da başbakana istifa çağrısı

ULANBATUR (AA) - Moğolistan'ın iktidar partisinden bir grup milletvekili, görevini kötüye kullanmakla suçladıkları Moğolistan Başbakanı Jargaltulga Erdenebat'ı istifaya çağırdı.

Moğolistan Halk Partisinden (MPP) 30 parlamenter, yaptıkları açıklamada, Erdenebat'ın yaklaşık 328 milyon dolar değerinde yedi sözleşme imzalayarak parlamento prosedürünü ihlal ettiğini iddia etti.

Milletvekilleri, başbakanın, yollar ve diğer projeler için hükümet sözleşmelerini, siyasi ilişkilerinden dolayı başka işlerde kullandığı iddiasıyla görevini kötüye kullanmakla suçladı.

Geçen yıl göreve gelen Erdenebat, 7 Temmuz'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde iktidar partisi adayı için oy toplamak amacıyla çocuklu ailelere milyonlarca dolar dağıtmakla da itham ediliyor.

MPP milletvekili ve aynı zamanda önemli bir iş kadını olan Garamjav Tseden, "Artık Moğolistan hükümetini temizleme zamanı geldi." dedi.

Ülkede, 76 sandalyeli parlamentoda (Büyük Khural) MPP'nin 65 sandalyesi bulunuyor.

Moğolistan'da 7 Temmuz'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerini, muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı iş adamı Khaltmaa Battulga kazanmıştı.

Seçim Komisyonundan yapılan açıklama göre, 54 yaşındaki iş adamı ve Sovyet dövüş sporu "sambo"da eski bir dünya şampiyonu olan Battulga oyların yüzde 50,7'sini, iktidardaki Moğolistan Halk Partisinin (MPP) adayı ve Meclis Başkanı Mieygombo Enkhbold ise yüzde 41'ini almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Jargaltulga ErdenebatMoğolistan Halk Partisi (MPP)
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