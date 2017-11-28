Moğolistan'ın Ankara Büyükelçisi Ravdan:

ANKARA (AA) - Moğolistan’ın Ankara Büyükelçisi Bold Ravdan, Doç. Dr. Bülent Gül'ün Moğol dili alanında yaptığı çalışmaların oldukça başarılı olduğunu belirterek, "İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler geliştirmeden Türkiye ve Moğolistan arasındaki bilimsel araştırmaların geliştirilmesi imkansızdır." dedi.

Moğolistan’ın Ankara Büyükelçisi Bold Ravdan, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Moğol Dili ve Kültürü Araştırmaları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gül'ün onuruna Moğol dili hakkında yaptığı çalışmalar ve bu alanda yapılan araştırmalara katkısından dolayı bir resepsiyon düzenledi.

Moğolistan Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyonda konuşan Büyükelçi Ravdan, Gül'ün Moğol dili hakkında yaptığı çalışmalar için teşekkür ederek, "Bülent Gül çok iyi şekilde çalışıyor. Ama yine de desteğe ihtiyacı olacaktır ve bu desteğin başlangıcı olarak 2018 yılından itibaren Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde okuyan bir öğrenciye Moğolistan'da üç aylık eğitim için burs vereceğiz." diye konuştu.

Ravdan, Moğolistan Büyükelçiliğinin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsüne bin dolar bağışladığını belirtti. Ravdan, "Ayrıca Uluslararası Moğol Araştırmaları Kurumu ile birlikte Moğol Dili ve Kültürü Merkezi Bülent Gül hocamıza 2018 yılında on bin dolar hediye edecek." ifadesini kullandı.

Türkiye ve Moğolistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 50. yıldönümünün 2019 yılında kutlanacağına değinen Ravdan, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmeden Türkiye ve Moğolistan arasındaki bilimsel araştırmaların geliştirilmesinin imkansız olduğunu bildirdi.

Ravdan, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yıldönümü vesilesiyle Hun dönemine ait arkeolojik eserlerin de aynı yıl içerisinde Türkiye'de sergileneceğini belirterek, çok sayıda araştırmacı ve akademisyenin katılacağı bir sempozyum düzenleyeceklerini kaydetti.

Konuşmasının ardından Büyükelçi Ravdan, Gül'e Uluslararası Moğol Araştırmaları Kurumu tarafından verilen teşekkür belgesini takdim etti.

Gül de Moğolistan'ın çok güzel bir ülke ve Moğolların da çok saygı değer bir millet olduğunu belirterek, "Moğolistan'ı her zaman özlüyoruz." dedi.

Gül, ayrıca desteklerinden dolayıBüyükelçi Ravdan'a teşekkür etti.

Çok sayıda akademisyen ve araştırmacının katıldığı resepsiyon, konuşmaların ardından konuklara yapılan ikramlarla son buldu.