Moğolistan’ın Ankara Büyükelçisinden AA'ya ziyaret

ANKARA (AA) - Moğolistan’ın Ankara Büyükelçisi Bold Ravdan, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

AA Genel Müdürlüğünde gerçekleşen ziyarette, AA Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Mehmet Öztürk de hazır bulundu.

Büyükelçi Ravdan, Moğollar ve Türkler arasında uzun yıllara dayanan ilişkilere dikkati çekerek, Moğolların Türkiye’nin tarihiyle gurur duyduğunu belirtti.

Ravdan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak Türkiye’de yaşayan insanların Moğolistan hakkında az bilgi sahibi olduğu söyleniyor. Bu yüzden biz daha sıkı ilişkiler kurmak istiyoruz. Moğolistan’daki Türk Büyükelçi ile de daha yakın ilişkiler geliştirmek istiyoruz. Aynı zamanda ajansınızdan temsilcileri, çalışanları Moğolistan’a çağırıp ilişkilerimizi kuvvetlendirmek isteriz."

Ravdan, AA'nın Çin'in başkenti Pekin’de ofisi bulunduğunu, orada çalışan muhabirlerin Moğolistan’da da faaliyet gösterebileceklerini ve onları özel olarak davet etmek istediklerini söyledi.

Türk Hava Yolları'nın (THY) Moğolistan’a daha sık seferler düzenlediğini gördüklerini vurgulayan Ravdan, artık 30 gün boyunca vizesiz seyahat yapılabileceğini bildirdi.

Büyükelçi Ravdan, şöyle devam etti:

"Türkiye’de mezun olup Moğolistan’da çalışan insan sayısı her geçen gün artmaktadır. Aynı zamanda 5 bin Moğol Türkiye’de çalışıyor. 2019’da iki ülke ilişkilerinin 50. yılı olacak. Bizim aracılığımızla ikili ilişkileri güçlendirelim. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ilerleyen günlerde ziyarette bulunacak. Yılbaşından sonra ise Moğolistan Dışişleri Bakanı Türkiye’yi ziyaret edecek."

Mutanoğlu, AA'yı tanıtan kısa bir filmin sunulmasının ardından ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Charlottesville şehrinde ırkçılar ve karşıtları arasındaki gösterilerde AA'nın çektiği fotoğrafların dünya basını tarafından kullanıldığını belirterek, ajansın önemine dikkati çekti.

Öztürk de AA'nın 11 dildeki yayınını artık 12'ye çıkarttıklarını, Türkçe dahil edildiğinde 13 dilde yayın yapıldığını anlattı.

Anadolu Ajansı'nın üç yıldır düzenlediği Istanbul Photo Awards'ın kazanan fotoğraflarından oluşan "Istanbul Photo Awards 2017" fotoğraf albümünü inceleyen Ravdan, albümü çok başarılı bulduğunu dile getirdi.

Ravdan, sunumdan çok etkilendiğini ifade ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Mutanoğlu, Büyükelçi Ravdan'a çini tabak ve AA kitaplarını hediye etti.