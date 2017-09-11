Moldova Başbakanı Filip'ten TİKA'nın inşa ettiği hastaneye ziyaret

ANKARA (AA) - Moldova Başbakanı Pavel Filip, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) inşa ettirdiği Komrat Bölge Hastanesi ek binasındaki çalışmaları inceledi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Filip ve Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi Başkanı İrina Vlah, mayıs ayında inşasına başlanılan Komrat Bölge Hastanesi ek bina şantiyesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Filip, TİKA'nın 2014'te 30 yatak temin ettiği ve inşaat çalışmaları tamamlanan ameliyathane bölümünde de incelemelerde bulundu.

Türkiye’nin sağlık ve inşaat sektöründe ne kadar güçlü olduğunu bildiğini ifade eden Filip, hastane inşaatı için Türkiye'ye şükranlarını sundu.

Gökoğuz Yeri Başkanı Vlah da çalışmaların hızından övgüyle bahsederek hastanenin bölge için büyük bir ihtiyacı gidereceğini kaydetti. Vlah, hastanenin yalnızca Gökoğuz Yeri'ne değil Moldova’nın tüm güney bölgesindeki hastalara da hizmet vereceğini belirtti.

Ek binanın gelecek yıl aralık ayında tamamlanması planlanıyor. Dahiliye, pediatri, radyoloji, tomografi ile ultrason hizmetlerin verilmesi öngörülen 56 yatak kapasiteli bina, 6 bin 800 metrekare toplam alan üzerinde 2 bin 700 metrekare çift katlı kapalı alana sahip. Ek binadan, yılda 40 bin kişinini yararlanması düşünülüyor.