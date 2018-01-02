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Moldova Cumhurbaşkanının bakan atama yetkisi askıya alındı

KİŞİNEV (AA) - Moldova Anayasa Mahkemesinin, Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un bakan atama yetkisini geçici olarak askıya aldığı bildirildi. Moldova basınındaki haberlere göre, mahkeme, Cumhurbaşkanı Dodon’un bakanları atama hakkının geçici...

Moldova Cumhurbaşkanının bakan atama yetkisi askıya alındı

KİŞİNEV (AA) - Moldova Anayasa Mahkemesinin, Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un bakan atama yetkisini geçici olarak askıya aldığı bildirildi.

Moldova basınındaki haberlere göre, mahkeme, Cumhurbaşkanı Dodon’un bakanları atama hakkının geçici durdurulmasını kararlaştırdı.

Karar, Dodon’un bakanlıklara yeni atanan isimleri reddetmesinden sonra hükümetin Anayasa Mahkemesine başvurması üzerine alındı.

- Dodon'dan tepki

Cumhurbaşkanı Dodon, sosyal medyadan yaptığı açıklamada karara tepki göstererek, "Bu, demokratik olduğunu iddia eden bir devlet için utanç verici ve üzücü bir son." ifadesini kullandı.

Moldova hükümeti, 22 Aralık’ta boşalan bakanlıklar için bazı isimleri Cumhurbaşkanı İgor Dodon’a sunmuştu. 28 Aralık’ta hükümetin kabine listesini Dodon’un tekrar reddetmesi üzerine hükümet Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

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CumhurbaşkanıKısıtlamaMoldova Anayasa MahkemesiYetki
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