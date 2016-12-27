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Moldova'da "AB bayrağı" tartışması

- Rusya yanlısı Cumhurbaşkanı Dodon'un göreve başlamasından sonra Cumhurbaşkanlığı binasındaki AB bayrağı indirildi - Liberal Partili milletvekillerinin bayrağı yeniden yerine asma girişimi sonuçsuz kaldı

Moldova'da

KİŞİNEV (AA) - Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un göreve başlamasından sonra Cumhurbaşkanlığı binasından Avrupa Birliği (AB) bayrağı indirildi.

Moldova basınında çıkan haberlere göre, Cumhurbaşkanlığı girişinde Moldova bayrağı ile asılı bulunan AB bayrağı kaldırıldı.

Bayrağın kaldırılmasına tepki gösteren Liberal Partili bir grup milletvekili, yasaların ihlal edildiği gerekçesiyle AB bayrağını bina girişine yeniden astı. Bayrak, bir süre sonra bulunduğu yerden alındı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü İon Çeban, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Dodon'un cumhurbaşkanı olarak anayasanın garantörü olduğunu ve ülkeyi yasal çerçevede yönettiğini belirterek, "Artık Cumhurbaşkanlığı binasında sadece Moldova bayrağı bulunacak." ifadesini kullandı.

Moldova'da doğrudan halk tarafından yapılan cumhurbaşkanı seçimini Rusya yanlısı sosyalist lider İgor Dodon kazanmıştı. Dodon, 23 Aralık'ta yemin ederek görevine başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
AB BayrağıMoldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon
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