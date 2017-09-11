Moldova'dan Ukrayna'ya çağrı

KİŞİNEV (AA) - Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Ukrayna'da azınlıklara eğitimde resmi dilde zorunluluklar getiren yasal düzenlemelerin kabul edilmesine tepki gösterdi.

Dodon, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Parlamentosunda eğitim kanununda azınlıklarla ilgili yapılan düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'da çok sayıda Romanya ve Moldova kökenlinin yaşadığına dikkat çeken Dodon, “Kiev’de yabancılaştırmaya neden olan haksız yasa nedeniyle Ukrayna topraklarında yaşayan geniş Rumen ve Moldovalı topluluğun durumundan endişe duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

Ülkede yaşayan başka etnik grupların yanı sıra Ukrayna’ya komşu diğer ülkelerden de söz konusu düzenlemeyle ilgili olarak tepki geldiğini hatırlatan Dodon, açıklamasında, “(Ukrayna’nın) Endişelerini anlıyorum ve Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak, Kiev makamlarına etnik-kültürel azınlıklara yönelik yeni politikalarını tekrar gözden geçirmesini talep ediyorum.” çağrısında bulundu.

Dodon, Moldova'da Ukrayna topluluğunun haklarına saygı duyulduğunu da sözlerine ekledi.

Ukrayna Parlamentosu, eğitim yasasında, ülkede yaşayan azınlıkların ilk dört yıldan sonra Ukrayna dilinde ders görmesine yönelik düzenlemeler yapmıştı.

Macaristan, Ukrayna'daki Macar azınlığın haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Ukrayna'nın Budapeşte Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.



