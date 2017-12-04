Moliere'nin

BURSA (AA) - Fransız oyun yazarı Moliere'in eseri "Cimri" Bursa'da sahnelendi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahneye konulan oyunu Tansu Biçer yönetti.

Moliere tarafından 17. yüzyılda kaleme alınan ve Sabahattin Eyüboğlu tarafından çevrilen oyunun dönemi yansıtan kostüm seçimini Bade Yavuz üstlenirken, karakterleri Serkan Keskin ve Rojhat Özsoy ile diğer oyuncular canlandırdı.

Oyuncuların sahne performansı Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Oyun, birçok insanın ve ailenin iç ve dış yapılarını farklı bir bakış açısıyla ele alıyor.