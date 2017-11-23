Mölln faciasında hayatını kaybedenler anıldı

HAMBURG (AA) - Almanya'nın Mölln kentinde 23 Kasım 1992 tarihinde aşırı sağcılar tarafından kundaklanan evde yaşamını yitiren 2'si çocuk 3 Türk vatandaşı için anma töreni düzenlendi.

Irkçılığın kınanması ve benzeri saldırıların unutturulmaması amacıyla düzenlenen programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu başkanlığındaki TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeleri ve Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ile çevre kentlerden gelen birçok kişi katıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı Fatih Sultan Camisinde Mevlid-i Şerif ile başlayan program kapsamında Mölln Belediyesi tarafından toplantı düzenlendi.

Yeneroğlu, burada yaptığı konuşmada, "Vatandaşlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın 25. anma törenine katılımı, bu facianın unutulmadığını göstermek ve buna neden olan ırkçı zihniyetin kınanması hususundaki kararlılığı sergilemek açısından önem taşımaktadır. 25 yıl önce bugün, üç vatandaşımızı kaybettik. O soğuk geceyi anmanın yanı sıra burada günümüzde yaşanan benzeri saldırılar hakkında da çözüm üretmeliyiz.'' dedi.

Mustafa Yeneroğlu, bu tür saldırıların sadece Mölln'de yapılmadığını, Almanya'nın diğer kentlerinde de hem sözlü hem fiziki şiddete dayalı saldırıların söz konusu olduğunu belirtti.

Bu gibi olaylara binlerce Alman'ın tepki gösterdiğini ifade eden Yeneroğlu, ''Fakat biz bu duruma karşı daha çok eylemlerin organize edilmesi taraftarıyız. Hükümet, vatandaşlarımıza buranın gerçek bir hukuk devleti olduğunu kanıtlamalı. Biz sesimizi çıkartmadıkça bu saldırılar devam edecek. Almanya İçin Alternatif Partisinin Mölln'de yüzde 9 oy alması da ayrıca üzüntü veren bir durum. Bu gösteriyor ki, bu tarz saldırılara vatandaşlarımız maruz kalabilir. Bunun yaşanmaması adına, Almanya hükümeti tedbirleri sıkılaştırmalıdır." diye konuştu.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin aile üyelerinin desteğe ihtiyacı olduğuna işaret eden Yeneroğlu, şunları kaydetti:

"Biz Mölln Belediyesinin hassasiyet gösterdiğine eminiz ama 25 yıl önce yaşanan bu olay basit bir olay değil. Burada yetişen nesili bilinçlendirmek ve olayın unutulmaması için sokakların hayatını kaybeden vatandaşların isimleriyle adlandırılması gerekiyor. Ailenin bu talebini reddetmelerini anlamıyoruz. Bu konuda ailenin arkasında duracağımızı ve destekleyeceğimizi bildirmek isterim."

Toplantının ardından kiliseye geçilerek hayatını kaybeden 3 kişi için Alman vatandaşlarınca dua edildi. Fatih Sultan Camisi imamı da burada Kur-an'ı Kerim okudu.

25 yıl önce kundaklanan evin önüne gelen bazı vatandaşlar da buraya çiçek bırakarak hayatını kaybedenleri andı. Bu sırada bazı Almanların gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.

- Bakan Çavuşoğlu'ndan kınama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da twitter hesabından yaptığı paylaşımla saldırıyı kınadı.

Çavuşoğlu, "25 yıl önce bugün Mölln-Almanya’da ikisi çocuk üç vatandaşımız Bahide Arslan, Yeliz Arslan ve Ayşe Yılmaz ırkçı bir kundaklamanın kurbanı oldu. Rahmetle anıyoruz. Almanya ve diğer bazı Avrupa ülkelerinde İslamofobi, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı günümüzde de kaygı verici boyutta." ifadesini kullandı.

Mölln'de 23 Kasım 1992 tarihinde kundaklanan evde 10 yaşındaki Yeliz Arslan, 14 yaşındaki Ayşe Yılmaz ve 51 yaşındaki Bahide Arslan yaşamını yitirmişti. Saldırıyı gerçekleştiren iki Neonazi 15 yıl cezaevinde tutulduktan sonra serbest kalmıştı.