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Moment İstanbul, 3 bin 990 TL peşinatla ev sahibi yapıyor

- AC Yapı tarafından Kartal'ın merkezinde konumlandırılan proje, 44 katlı iki kulede 731 konut ve 12 ticari alandan oluşuyor

Moment İstanbul, 3 bin 990 TL peşinatla ev sahibi yapıyor

İSTANBUL (AA) - AC Yapı, Kartal'da hayata geçirdiği Moment İstanbul projesi için uyguladığı kampanya kapsamında müşterilerine 3 bin 990 TL peşinatla 399 bin TL'ye ev sahibi olma imkanı sunuyor.

AC Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, AC Yapı tarafından İstanbul'un en hızlı gelişen bölgelerinden Kartal'ın merkezinde konumlandırılan proje, 44 katlı iki kulede 731 konut ve 12 ticari alandan oluşuyor.

2017 fiyatlarını yeni yılda da sürdürme kararı alan AC Yapı'nın projesinde 3 bin 990 TL peşinat ödeyerek ev sahibi olunabiliyor. Yüzde bir peşinatla sunulan dairelerin fiyatları ise 399 bin TL'den başlıyor.

Adalar manzarası, mimarisi ve sosyal donatılarıyla dikkati çeken Moment İstanbul'da, 1+1'den 4+1'e kadar uzanan residence ve home office alternatifleri yer alıyor. Yüksek tavana sahip, geniş ve ferah daireler sunan projede dairelerin büyüklükleri ise 74 ila 314 metrekare arasında değişiyor.

Moment İstanbul projesi kapsamında; yüzme havuzundan çocuk oyun alanlarına, 7/24 güvenlikten otoparka kadar pek çok donatıya da yer veriliyor. Proje, açık yüzme havuzu, fitness center, spa, hobi odaları, cep sineması, kafeler, Cross Action Kids Club ile insanların alışveriş yaparken sosyalleşebilecekleri bir ortam sunuyor.

Daire sahiplerinin misafirlerini ağırlayabilecekleri, 36'ncı katta yer alan ortak kullanım alanında bulunan Moment Terrace, cep sineması, tiyatro ve toplantı salonu, müzik odası ve çocuk oyun odasından oluşan roof alanı ayrıca ortak kullanım alanı olarak yer alıyor. Tamamı home office kullanıma uygun olan Moment İstanbul'da ofisler için özel bir lobi girişi de yer alıyor.

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AC YapıMoment İstanbul
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