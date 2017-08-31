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"Monoray" sistemiyle 4 dakikada kurban kesimi

- Bayrampaşa Belediyesince kurulan ve 4 dakikada kurban kesimi gerçekleştirilen sistem test edildi - Belediye Başkanı Aydıner: - "Dört dakikada 4 hayvanı, zamanı en iyi şekilde değerlendirerek kesme imkanına sahip oluyoruz"

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da kurulan "Monoray" sistemiyle 4 dakikada kurban kesimi gerçekleştiriliyor.

Mega Center Kuru Gıda Hali'nde, Bayrampaşa Belediyesince kurulan "Monoray" sisteminin test edilmesi amacıyla 10 büyükbaş adak kurban kesildi.

Bu sistemle hayvanın kesimi ve belirli parçalara ayrılması 4 dakika sürdü. Kurban kesimi sırasında ise kurban yakalama timleri, veteriner ve din görevlileri hazır bulundu.

- "Tecrübeli kasaplara yönelin"

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Monoray" sistemi hakkında bilgi verdi.

Aydıner, kurban kesim sisteminin otomatik çalıştığını anlatarak, "Monoray sistemini tam modern haline getirdik. Burada 4 hücremiz var. Bu hücrelere alınan hayvanlar, aynı anda kesilebiliyor. Ray sistemiyle kesilen hayvanın derisi soyuluyor ve hayvan dörde bölünüyor. Bu şekilde de vatandaşa teslim ediliyor. Dört dakikada 4 hayvanı, zamanı en iyi şekilde değerlendirerek kesme imkanına sahip oluyoruz." diye konuştu.

Kurban kesecek vatandaşlara tecrübeli kasaplara yönelme tavsiyesinde bulunan Aydın, şöyle devam etti:

"Kurban kesmek yetenek meselesi. Bu işte bilgili ve atak olmak lazım. Medyadan da kasap olmayan kişilerin ellerine bıçak alarak kurban yerine kendi elini kestikleri görüyoruz. Ben de buradan sesleniyorum; işin ehli olmayan kardeşlerim, lütfen bıçağı elinize alıp da kendiniz kurban olmayınız."

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