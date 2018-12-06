Monster Notebook yeni oyun bilgisayarlarını satışa sundu

İSTANBUL (AA) - Monster Notebook, yeni ince ekran çerçeveli oyun bilgisayarı modellerini satışa sundu.



Monster Notebook’tan yapılan açıklamaya göre, ürettiği yüksek performanslı oyun bilgisayarlarıyla dikkati çeken firma, yeni ince ekran çerçeveli modellerini satışa sundu. Piliyle birlikte 2,5 kilogram ağırlığındaki yeni modeller 5 milimetre (mm) inceliğindeki ekran çerçeveleriyle öne çıkıyor.



Açıklamaya göre, Monster Notebook’un Abra A7 ve Tulpar T7 serisi oyun bilgisayarlarına eklediği 8 yeni model, gittikleri her yerde yüksek performanslı bir bilgisayara ihtiyaç duyan kullanıcıların işini çok kolaylaştıracak.



Kullanıcılarına masaüstü oyun bilgisayarı deneyimini dizüstü bilgisayar içerisinde sunmayı hedefleyen firma, her yeni modelinde daha ince ve hafif kasalar kullanarak taşınabilirliği üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.



Tüm Monster oyun (gaming) laptop modelleri gibi yeni Abra A7 ve Tulpar T7 modelleri de kullanıcılara mümkün olan en yüksek performansı sunacak donanımlar barındırıyor. Gücünü Intel Core i7-8750H işlemcilerden alan modeller, yüksek grafik kalitesi için NVIDIA GeForce GTX 1060, 1070 ve 1080 ekran kartları kullanıyor.













