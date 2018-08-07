Monster Notebook yeni yüzüyle oyunseverlerin karşısında

İSTANBUL (AA) - Oyun bilgisayarı markası Monster Notebook yenilenen internet sitesini yayına aldı. Markanın dinamik ve benzersiz kimliğini yansıtan bu yeni tasarım, masaüstü veya mobil cihaz fark etmeksizin tüm ziyaretçilere çok daha akıcı ve rahat bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Monster açıklamasına göre, yerli oyun bilgisayarı üreticisi Monster Notebook oyunseverlere kapsamlı bir yenileme geçiren web sitesiyle hizmet veriyor. Yenilenen site Monster'ın karakterini daha iyi yansıtmanın yanında mobil ve masaüstü sistemlerde daha rahat bir kullanım sunuyor.

Önceki sistemin barındırdığı tüm özelliklere ve çok daha fazlasına sahip olan yeni internet sitesini Monster modellerinin adlarını aldığı mitolojik canavarların illüstrasyonları süslüyor.

Kapsamlı şekilde gözden geçirilen site artık mobil cihazlarda çok daha kullanışlı hale getirildi. Siteyi mobil cihazlarıyla ziyaret eden kullanıcılar Türkiye’de yalnızca Monster’ın sunduğu donanım özelleştirme gibi seçenekleri masaüstü sitedeki kadar rahatça kullanabilecekler.





- "Kullanması kolay ve keyifli bir site oluşturmaya odaklandık"





Yenileme işlemini üstlenen -99 Müşteri Deneyim Direktörü Erdem Özşen, "Monster Notebook’la giriştiğimiz kapsamlı yenilenme sürecinde hem masaüstü hem de mobil tarafında birbiriyle uyumlu, kullanıcı deneyimini ön planda tutan, sürdürülebilir bir çözüm hedefledik. Yaptığımız araştırmalar ve veri analizleri sonrası wireframeler tasarlayıp bu ekranları interaktif prototipler ile hayata geçirdik. Sektördeki mobil kullanımın üstünlüğü göz önünde bulundurarak, tasarımın bir mobil uygulama hissiyatı vermesini sağladık. Ortaya oldukça modern ve kullanışlı bir site çıkardığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Monster Notebook Kurumsal İletişim Müdürü Kayra Keri Küpçü, markanın yenilenen sitesine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biz çok dinamik bir markayız. Daima yeni ürünler, yeni donanımlar, teknolojiler peşindeyiz. En az bizim kadar hareketli olan ve gün geçtikçe büyüyen bir de kullanıcı kitlemiz var. Kullanıcı sayımızın artması ve yeni fonksiyonlara ihtiyaç duyulması nedeniyle sitemizi baştan aşağı elden geçirme ihtiyacı hissettik. -99 ve Proj-e ile yaptığımız görüşmelerde Monster’ın artık yüksek performanslı oyun bilgisayarı ile özdeşleşen karakterini yansıtan, kullanması kolay ve keyifli bir site oluşturmaya odaklandık.

Sonuç olarak Monster’ı daha iyi ifade eden, modern görünümlü, oyuncuların kolayca ve güven içerisinde alışveriş yapabilecekleri bir site oluşturduğumuzu düşünüyorum. -99’a, Proj-e Yazılım’a, dijital ajansımız Sempeak’e ve yeni sitede emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Umarım kullanıcılarımız da bu yeni sitemizi beğenirler."





- Türk mitolojisindeki canavarlardan ilham aldı





Açıklamada verilen bilgilere göre, sitenin yenilenmesi aşamasında dünya genelindeki kullanıcı deneyimi trendleri incelendi, Monster kullanıcılarının davranışları analiz edildi ve kullanıcılardan gelen talep ve öneriler dikkate alındı.

Böylelikle ortaya hem masaüstü hem de mobil sürümlerin birbiriyle uyumlu biçimde çalıştığı, Monster’ın oyuncu kimliğini ve kullanıcılara sunduğu modellerin farklı karakterlerini yansıtan, kullanıcı deneyimini odağında tutan bir site ortaya çıktı. Genel olarak daha kullanıcı dostu haline gelen site, sunduğu farklı filtreleme ve ürün karşılaştırma seçenekleriyle ziyaretçilerin aradıkları ürünü daha kolay bulmalarını sağlıyor ve alacakları ürüne karar vermelerine yardımcı oluyor.

Modellerin sınıflandırılmasında değişikliklere giden Monster, ilhamını Türk mitolojisindeki canavarlardan alan oyun bilgisayarlarını Abra, Tulpar ve Semruk olarak üç ayrı seri halinde kullanıcılara sunuyor. Kullanıcıları her serinin ana sayfasında o model sınıfına adını veren canavarın illüstrasyonu ve o sınıftaki modellerin genel özelliklerini anlatan bir metin karşılıyor. Ziyaretçiler arzu ederlerse 4 farklı ürün seçerek bunların konfigürasyonlarını karşılaştırabiliyor, hatta modellerin sadece benzerliklerini veya farklarını görmeyi seçebiliyor.

